Raúl Gamboa y Cibeles de Freitas llevarán liderazgo y comunicación al ‘Encuentro de Campeones’

El coach ecuatoriano Raúl Gamboa y la comunicadora Cibeles de Freitas unirán sus experiencias el próximo 24 de octubre en ‘Encuentro de Campeones’, una jornada de formación empresarial que tendrá como escenario el JW Marriott, con una propuesta que llevará conceptos del boxeo al ámbito profesional del liderazgo así como técnicas efectivas en la comunicación. La actividad estará dirigida a un grupo reducido de participantes, con el propósito de ofrecer una experiencia interactiva basada en herramientas prácticas de liderazgo, comunicación y gestión emocional. Gamboa y de Freitas explicaron en entrevista con La Estrella de Panamá que su colaboración surgió inicialmente a través de un contacto virtual y que encontraron puntos en común en sus respectivas áreas de trabajo.

Del ring a las empresas

Para Gamboa, el nombre del encuentro está directamente relacionado con su historia familiar y profesional. Proveniente de una familia vinculada al boxeo en Ecuador, el coach asegura que trasladó aprendizajes de ese deporte al mundo empresarial. Su metodología, denominada BTV (Better Through Boxing), utiliza elementos propios del boxeo como punto de partida para trabajar aspectos como la autoconfianza, la autoestima, la comunicación verbal y no verbal y la gestión de las emociones. “Todo es entrenable”, sostiene Gamboa, quien explica que su metodología no busca convertir a los participantes en boxeadores, sino utilizar la dinámica de este deporte para desarrollar competencias aplicables al entorno laboral y personal. Durante el encuentro habrá incluso un ring en el que los asistentes podrán participar en diferentes ejercicios junto a los conferencistas. Gamboa también abordará uno de los obstáculos frecuentes ante los retos profesionales: el miedo. Desde su propia experiencia, recuerda que durante su etapa escolar llegó a experimentar un fuerte temor a hablar en público y que, mediante entrenamiento, logró desarrollar esa capacidad. Su propuesta parte de entender el miedo no como algo que necesariamente debe desaparecer, sino como una emoción que puede gestionarse y convertirse en una fuente de energía para afrontar determinados desafíos. Otro de los temas centrales será la existencia de diferentes estilos de liderazgo. Gamboa utilizará nuevamente el boxeo como referencia para explicar que, al igual que existen diferentes tipos de boxeadores, también existen distintas maneras de ejercer el liderazgo. Su planteamiento es que no existe un único estilo aplicable a todas las circunstancias. En su lugar, considera necesario adaptar la forma de liderar a las situaciones y a las características de cada equipo. Para el coach, el liderazgo no debe limitarse a conseguir seguidores, sino que debe estar orientado a formar a otros líderes. “El verdadero líder es el que forma a otros líderes”, plantea Gamboa como uno de los mensajes que llevará al encuentro. El conferencista ecuatoriano ha desarrollado actividades de formación y conferencias en más de 20 países y ha participado en escenarios internacionales durante su trayectoria en el coaching.

El poder de la palabra y la comunicación