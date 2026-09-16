Raúl Gamboa y Cibeles de Freitas llevarán liderazgo y comunicación al ‘Encuentro de Campeones’

El coach ecuatoriano Raúl Gamboa y la comunicadora Cibeles de Freitas unirán sus experiencias el próximo 24 de octubre en ‘Encuentro de Campeones’, una jornada de formación empresarial que tendrá como escenario el JW Marriott, con una propuesta que llevará conceptos del boxeo al ámbito profesional del liderazgo así como técnicas efectivas en la comunicación.
La actividad estará dirigida a un grupo reducido de participantes, con el propósito de ofrecer una experiencia interactiva basada en herramientas prácticas de liderazgo, comunicación y gestión emocional.
Gamboa y de Freitas explicaron en entrevista con La Estrella de Panamá que su colaboración surgió inicialmente a través de un contacto virtual y que encontraron puntos en común en sus respectivas áreas de trabajo.
Para Gamboa, el nombre del encuentro está directamente relacionado con su historia familiar y profesional. Proveniente de una familia vinculada al boxeo en Ecuador, el coach asegura que trasladó aprendizajes de ese deporte al mundo empresarial.
Su metodología, denominada BTV (Better Through Boxing), utiliza elementos propios del boxeo como punto de partida para trabajar aspectos como la autoconfianza, la autoestima, la comunicación verbal y no verbal y la gestión de las emociones.
“Todo es entrenable”, sostiene Gamboa, quien explica que su metodología no busca convertir a los participantes en boxeadores, sino utilizar la dinámica de este deporte para desarrollar competencias aplicables al entorno laboral y personal.
Durante el encuentro habrá incluso un ring en el que los asistentes podrán participar en diferentes ejercicios junto a los conferencistas.
Gamboa también abordará uno de los obstáculos frecuentes ante los retos profesionales: el miedo. Desde su propia experiencia, recuerda que durante su etapa escolar llegó a experimentar un fuerte temor a hablar en público y que, mediante entrenamiento, logró desarrollar esa capacidad.
Su propuesta parte de entender el miedo no como algo que necesariamente debe desaparecer, sino como una emoción que puede gestionarse y convertirse en una fuente de energía para afrontar determinados desafíos.
Otro de los temas centrales será la existencia de diferentes estilos de liderazgo.
Gamboa utilizará nuevamente el boxeo como referencia para explicar que, al igual que existen diferentes tipos de boxeadores, también existen distintas maneras de ejercer el liderazgo.
Su planteamiento es que no existe un único estilo aplicable a todas las circunstancias. En su lugar, considera necesario adaptar la forma de liderar a las situaciones y a las características de cada equipo.
Para el coach, el liderazgo no debe limitarse a conseguir seguidores, sino que debe estar orientado a formar a otros líderes.
“El verdadero líder es el que forma a otros líderes”, plantea Gamboa como uno de los mensajes que llevará al encuentro.
El conferencista ecuatoriano ha desarrollado actividades de formación y conferencias en más de 20 países y ha participado en escenarios internacionales durante su trayectoria en el coaching.
Por su parte, Cibeles de Freitas aportará al encuentro su experiencia en comunicación y oratoria. Para la comunicadora, uno de los principales objetivos será demostrar que expresarse bien no depende únicamente del conocimiento o de la capacidad de improvisar.
“Tú tienes que capacitarte, tienes que entrenarte”, afirma de Freitas, quien considera que dominar la comunicación puede resultar determinante para quienes ocupan posiciones de liderazgo, dirigen empresas o desarrollan emprendimientos.
La comunicadora también plantea que, en un contexto marcado por la inteligencia artificial y la automatización, las habilidades relacionadas con la comunicación adquieren una relevancia particular.
Según explica, quienes intervienen ante una audiencia cuentan con pocos segundos para captar su atención. Para conseguirlo, considera necesario trabajar aspectos como la organización de las ideas, el storytelling y diferentes técnicas de comunicación.
De Freitas es autora del libro ‘Calla y habla bien’, en el que aborda precisamente la importancia de comunicarse de manera efectiva en diferentes ámbitos.
Uno de los conceptos que la comunicadora quiere desmontar es la idea de que los grandes oradores simplemente improvisan.
De Freitas sostiene que muchas intervenciones que parecen espontáneas son el resultado de un proceso previo de preparación y práctica.
“Lo que parece improvisado está organizado”, explica.
Esa preparación será también parte de la propuesta del ‘Encuentro de Campeones’, que busca que los participantes no solo reciban información, sino que puedan poner en práctica las herramientas durante la jornada.
La actividad tendrá un aforo reducido de alrededor de 50 participantes, con la intención de favorecer la interacción directa con los conferencistas. Además del contenido formativo, los asistentes recibirán libros de ambos ponentes y un diploma de participación.
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