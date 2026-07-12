‘Renuncié a la aceleración de las máquinas’: la poesía pausada de Salvador Medina Barahona

Cuando renunció definitivamente a la hostelería en el año 2008, Medina Barahona complementó tres facetas, las de escritor, editor y gestor cultural. Esa pasión y esa entrega que siente por las letras la ejerce de manera metódica y pausada, procurando de esa forma que las ideas que lleguen en esos ratos de ocio se transformen en versos e historias.'Me procuro tener ratos de ocio, de lentitud, de no hacer nada, que es donde mejor prospera la mente creativa que le dé salida a las emociones, sensaciones, reflexiones que generan la escritura. Renuncié a la aceleración de las máquinas. Eso requiere, por supuesto, de un equilibrio interno, de un armonización, que a veces cuesta. Ya ves que ahora escribo con mucha lentitud, y así leo (que es la otra manera o la otra parte de escribir), a saltos, cazando fractales, demorándome, abandonando libros cuando no me interpelan. Mi obra ocupa el primer lugar, pero sin la gestión cultural, la edición ni la enseñanza, que están allí como fibras de un mismo músculo al tendón, no puedo generar lo poco o mucho que escribo. Es una travesía a ratos compleja por sus inestabilidades, pero es como mejor sé vivir para mí y para los demás', describió Medina Barahona sobre su rutina.Al ser consultado por este diario sobre su punto de vista sobre la difusión y promoción de la poesía panameña en el exterior, el autor de ‘El hilo verde del tiempo’ valoró que el panorama está mejor que antes. Sin embargo, consideró que todavía queda mucho por hacer.'Los festivales de poesía, las ferias internacionales del libro, las semanas poéticas y demás formas presenciales ya no bastan, porque, aparte de haber disminuido con la pandemia, suelen ser acaparadas por unos cuantos egoístas que creen que se lo merecen todo. Eso hace mucho daño en un ecosistema tan limitado como el nuestro, de cara a su proyección internacional. En este sentido, institucionalmente, el Ministerio de Cultura sigue fracasando en sus agendas en materia literaria, aquí y afuera. Son risibles las cosas que tantas veces se ven: representaciones de cuestionable calidad que hablan por nosotros y de nosotros. Ya casi son la regla, con sus excepciones, claro, pero ¡qué consuelo es este! Hay que ser más serios, hombre. Ni las buenas intenciones, ni los compinchazgos, ni la mediocridad deben democratizarse' opinó.El poeta y ensayista adelantó a <b>La Estrella de Panamá</b> su deseo de ampliar el alcance de las iniciativas de su sello cultural el duende gramático Aula de Poesía y la Página óptima y llevarla al plano presencial, pues ambas propuestas surgieron en la virtualidad post pandemia. 'A muchos nos gusta la conexión en línea, y eso acorta distancias, pero nuestros cuerpos y mentes están reclamando la cercanía, el calor humano de las sinergias presenciales', agregó.