‘Renuncié a la aceleración de las máquinas’: la poesía pausada de Salvador Medina Barahona

El poeta y ensayista Salvador Medina Barahona ha tenido en la primera mitad de 2026 una intensa actividad literaria y cultural con diversas actividades tales como la presentación y el recital de su obra ‘He dicho nostalgias’ en celebración de sus 25 años en la escritura y la conducción de las ‘Catas de libros’ en el Centro Cultural de España Casa del Soldado. Además de su habitual labor editorial, trabaja en la publicación de un libro colectivo sobre danza contemporánea que verá la luz en septiembre durante el festival más prestigioso de la región en esta materia.

Las novedades allí no se detienen porque su nuevo libro ‘Vida y muerte en tres ciudades conectadas por el hilo verde del tiempo’ estará disponible en las librerías españolas, mexicanas y colombianas gracias a su asociación con la editorial Valparaíso Ediciones, basada en Granada (España).

El libro es una travesía verbal en que Praga, Ciudad de Panamá y Madrid se vinculan por el cuerpo, la experiencia y la memoria, en diálogo con la historia, la estética y la experiencia límite. Salvador Medina Barahona transporta al lector por arquitecturas históricas, confinamientos pandémicos y umbrales hospitalarios, donde la vida y la muerte no son extremos, sino ritmos alternos de lo vivido.

Cada poema se inscribe en una trama de sentido y ritmo que busca expandirse más allá de lo anecdótico, y cada página destila continuidad y esperanza, en una obra que busca establecer un puente entre lo íntimo y lo colectivo, entre la narración en primera persona y las ciudades que albergan los ecos poéticos de la tradición hispanoamericana y las vibraciones universales contemporáneas. Más que un itinerario expresivo, el autor concibe el libro como una declaración de fuerza y belleza, una voz que se alza frente a la fragilidad personal y del mundo, recordando al lector que la poesía puede ser un refugio que transmita acogida, transformación y permanencia.

“Busco ampliar los caminos a la voz ya andada para que alcance nuevos horizontes, nuevos ojos, nuevas sensibilidades. Con la capacidad de distribución de este libro, que ya de por sí es robusta, el número de lectores a los que este título convoque puede llegar a ser significativo. Tratándose de poesía, no deja de rondarnos el albur de una entelequia (dos palabras petulantes pero ciertas); aunque confío en que este trabajo tendrá buena acogida”, manifestó esperanzado Medina Barahona en entrevista con La Estrella de Panamá.

La colección de poesía en la que se publica la nueva obra de Medina Barahona - que el poeta demoró 16 años en escribir y estructurar entre España, Panamá y la República Checa - cuenta con la presencia de algunos de los poetas internacionales más importantes, como los premios Nobel Derek Walcott y Gabriela Mistral, Pulitzer como Charles Simic, Mary Oliver, Jericho Brown o Natasha Trethewey, y poetas como Ernesto Cardenal, Eduardo Lizalde, Claribel Alegría, Luis García Montero o Rafael Cadenas, entre otros.

El autor explicó a este diario por qué decidió tomarse 16 años para realizar su nuevo libro. “Escribir y elaborar son dos procesos distintos y complementarios. Yo escribo a partir de obsesiones, estallo urgido por ellas, pero sin presiones de tiempo, en una especie de urgencia sin urgencia. Yo necesito un período de convalecencia cada vez que termino un buen puñado de versos que vayan para obra. El desgaste es emocional, y casi físico. La carga emotiva de mi poesía, esencialmente lírica, me impone un descanso. Y cada vez ese periodo es más largo. En el proceso engaveto los versos, los olvido. Luego, casi con hartazgo, los retomo, los reescribo, quito, agrego, vuelvo a quitar. Concibo nuevas cosas que terminan queriéndose soldar a un todo. Es allí cuando estoy cerca de la suma, de la estructuración; es decir, la conformación definitiva del libro. Y aquí también hay pausas. Hasta que llega la hora de sacármelo de encima. Soy un escritor moroso por salud mental”, contó el autor.