Robinson Fereira: cuando enseñar piano también se convierte en literatura

Por tercer año consecutivo, el pianista y educador musical Robinson Fereira regresa a la Feria Internacional del Libro Panamá 2026, esta vez con una propuesta que reúne tres libros dirigidos a quienes buscan mejorar su desempeño frente al piano.

Fereira, fundador de Piano en Casa, llegó al mundo editorial después de años dedicados a la enseñanza musical. Sus textos nacieron de la experiencia acumulada en sus cursos y buscan resolver problemas concretos que enfrentan los estudiantes durante su aprendizaje.

En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el músico explicó que su participación en la feria representa una oportunidad para acercar la educación musical a un público más amplio.

“Para mí estar este tercer año en la Feria del Libro significa una gran oportunidad porque es precisamente la oportunidad de llegar a todo el público panameño”, señaló.

Este año, además, considera simbólico que la actividad esté dedicada al Canal de Panamá, pues espera que la programación permita llegar a personas que todavía no conocen el evento.

“Creo que en ese sentido el estar acá, presentar mis libros, va a amplificar el mensaje bonito de la música y va a llegar a muchas más personas”, afirmó.

Una trilogía para aprender haciendo

A diferencia de quienes comienzan con una sola publicación, Fereira decidió presentar tres libros de manera simultánea. Los textos forman parte de su serie de mejoramiento en el piano y cada uno aborda una dificultad específica del aprendizaje.

El primero, ‘Despegue en el piano: Domina la lectura de partituras’, está enfocado en introducir al estudiante en la lectura musical.

El autor destaca que no se trata de un texto exclusivamente teórico, sino de una herramienta práctica que combina ejercicios con la aplicación directa en el instrumento.

“Es un libro totalmente accionable, muy práctico, con ejercicios bien prácticos”, explicó.

Una de sus características es el tamaño de la grafía, pensado para facilitar la lectura y evitar el cansancio visual durante el estudio.

“Es como un libro para aprender lectura y aprender piano en simultáneo”, resumió.

El segundo título, ‘Arma el rompecabezas: Perfecciona la coordinación de manos en el piano’, aborda uno de los principales retos para los estudiantes: conseguir que ambas manos ejecuten movimientos diferentes y puedan trabajar de manera coordinada.

Fereira compara este proceso con aprender una coreografía.

“Hay personas que se les da de forma natural y a otras les cuesta coordinar, mover una pierna, mover otra”, explicó.

El libro contiene 32 fórmulas rítmicas que pueden encontrarse tanto en el repertorio clásico como en la música popular. A través de ejercicios breves, busca ayudar al estudiante a superar esas dificultades de coordinación.

“Este es un libro mágico porque puede ayudarte a destrabar tu mente”, sostuvo.

La disciplina también forma parte del aprendizaje

El tercer libro, ‘Potencia tus habilidades musicales: Rutina para estudiar piano’, completa la trilogía y se concentra en la manera de aprovechar mejor el tiempo de estudio.

La propuesta no se limita a establecer una rutina de práctica. Fereira también aborda la mentalidad necesaria para desarrollar una carrera artística y enfrentar situaciones como el miedo escénico.

“En el piano o en cualquier área de la vida, la mentalidad es vital. Tú debes desarrollar una mentalidad de hacer, una mentalidad fuerte”, expresó.

Para el músico, prepararse para subir a un escenario requiere cambiar la percepción que tiene el artista sobre el público.

Recordó que ha llegado a tocar frente a 10.000 personas y explicó que asumir que quienes están frente al escenario llegan para juzgar al artista puede afectar su desempeño.

“Si tú entras al escenario con miedo o vencido o pensando que esa gente va allí a juzgarte, pues estás perdido”, dijo.

Su enfoque consiste en entender que el público está allí para disfrutar de aquello que el músico tiene para ofrecer.

“Esas personas van a ti o llegan a ese escenario, a ese teatro, a disfrutar de lo que tú tienes allí para entregar. Y eso cambia totalmente la experiencia”, agregó.

Tres años acercando el piano al público

La participación de Fereira en la FIL Panamá se suma al trabajo que desarrolla desde Piano en Casa, proyecto con el que busca facilitar el acceso a la enseñanza del instrumento mediante herramientas digitales.

Durante la feria, sus tres publicaciones pueden encontrarse en el stand 4045 de Latin America Music Workshop, donde permanecerán disponibles hasta el domingo.

También pueden adquirirse a través de Amazon o mediante las redes sociales del proyecto.

Para Fereira, regresar a este espacio no representa únicamente presentar libros. Es también una oportunidad para continuar acercando la música a quienes desean aprender, independientemente de su punto de partida.

“Estos libros pertenecen a mi serie de mejoramiento en el piano”, explicó. “Cada uno resuelve un problema muy específico”.

Así, lectura musical, coordinación y disciplina conforman una trilogía que resume buena parte de su propuesta como educador: que aprender piano no sea únicamente tocar un instrumento, sino desarrollar las herramientas y la mentalidad necesarias para hacerlo con mayor seguridad y constancia.