Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas e influyentes de la salsa internacional, el cantautor Rubén Blades fue un joven cantante que comenzaba a abrirse camino en la escena musical panameña. Aquella etapa, poco conocida incluso por muchos de sus seguidores, constituye el punto de partida de una de las trayectorias artísticas más importantes de la música latinoamericana. ‘Rubén Blades: El Inicio’ es una producción especial que reúne las diez primeras grabaciones realizadas por el artista en Panamá entre 1967 y 1969, mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional y consolidarse en la escena salsera de Nueva York de la mano del sello discográfico Fania Records. Más que una recopilación musical, el álbum propone una retrospectiva histórica que permite indagar en los inicios creativos de Blades, así como en el panorama musical que se desarrollaba en Panamá durante la década de 1960. En estas grabaciones, Rubén Blades demuestra su versatilidad vocal al interpretar diferentes expresiones de la música afrocaribeña, entre ellas el mambo, la pachanga, el guaguancó, la guaracha, el son y el bolero. Lo hace acompañado por tres agrupaciones emblemáticas de la época: Los Salvajes del Ritmo, el Conjunto de Nacho Molino y la Orquesta Dismeños, cuyos músicos fueron parte fundamental de aquella escena musical que convirtió a Panamá en un importante punto de encuentro de las corrientes musicales del Caribe. Estas interpretaciones permiten reconocer cualidades que posteriormente distinguirían a Blades a lo largo de su carrera: su capacidad interpretativa, su sensibilidad musical, su dominio del soneo y una personalidad artística que comenzaba a tomar forma. Aquellas experiencias contribuyeron a desarrollar la versatilidad que años más tarde le permitiría construir una propuesta musical propia, incorporando narrativas urbanas, contenido social y nuevas formas de expresión dentro de la salsa. En 1970, después de verlo actuar con Los Salvajes del Ritmo en Panamá, el productor Pancho Cristal reconoció su potencial y le propuso grabar junto a la orquesta de Pete Rodríguez. Aquella oportunidad abrió una nueva etapa en su carrera y marcó el comienzo de su proyección en la escena musical neoyorquina. Ahora, Blades lleva al ámbito internacional una trayectoria que le ha brindado numerosas satisfacciones y que llegará a su fin en los escenarios a partir de 2027. No obstante, continuará vinculado a otros proyectos cinematográficos, a la publicación de un nuevo libro y a diversas actividades relacionadas con la arqueología.

Con el disco ‘El Inicio’, Tamayo Records rinde homenaje a Rubén Blades, a su trayectoria y a su contribución a la proyección internacional de la cultura musical panameña. Al mismo tiempo, reconoce el talento de los músicos y las agrupaciones que lo acompañaron durante aquellos primeros años. Sus interpretaciones constituyen, en palabras del gerente general de la discográfica, Jorge Escobar Tamayo, un testimonio de la calidad, creatividad y riqueza de los músicos panameños de aquella generación. Según Escobar Tamayo, la recuperación de estas grabaciones permite ampliar la perspectiva sobre la historia de la salsa y reconocer que parte de la formación musical de una de sus figuras fundamentales tuvo lugar en Panamá, dentro de una escena artística que merece ocupar un lugar destacado en la memoria musical latinoamericana. El proyecto incluye una nueva remasterización realizada por el ingeniero de masterización Frank Merritt, en The Carvery Studio, en Londres, Reino Unido, con la que se recupera el sonido de estas grabaciones históricas para las nuevas generaciones de oyentes y coleccionistas.

“Es un disco que era imposible no lanzar. En el año 2022 estuvimos conversando con Rubén y con su equipo en Estados Unidos sobre esta grabación. Cuando se enteraron de que la teníamos, nos dijeron: ‘¡Wow! ¿Tienen ustedes eso? ¡Increíble que lo tengan!’. Era imposible no publicarla, tanto como homenaje a Rubén como a las orquestas que lo acompañaron. A veces no recordamos a las personas que han hecho grandes aportaciones. Yo siempre digo que, cada vez que escribimos una biografía, debemos recordar que, si no reconocemos a quienes nos precedieron, nadie nos recordará a nosotros. Hay gente que ha hecho cosas increíbles, pero las hizo hace treinta años. Se nos olvida que nadie parte de cero: todos estamos de pie sobre los hombros de alguien. Y en la música también ocurre así. Este disco busca recordar una etapa fundamental de la música panameña, que le proporcionó a Rubén Blades —el artista de nuestro tiempo, embajador de nuestra música y motivo de orgullo nacional— los elementos necesarios para desarrollarse en los años setenta y ochenta”, aseguró Escobar Tamayo en entrevista con La Estrella de Panamá.

Por su parte, el investigador cultural Mario García Hudson, quien redactó el prólogo incluido en esta nueva producción discográfica, que verá la luz este viernes 27 de noviembre, destacó la habilidad de Rubén Blades como cantautor. Esta característica, explicó, ha sido fundamental en el desarrollo de su carrera artística, pues no solo sabe escribir las letras de sus temas, sino que también sabe interpretar sus propias canciones.

“Además, ha sabido gestionar y presentar correctamente su repertorio discográfico a lo largo del tiempo. Desde la primera producción que realizó en Nueva York con la orquesta de Pete Rodríguez, con temas originales escritos por él, ha demostrado una gran capacidad para conectar con los gustos musicales de distintas generaciones. Esto es fundamental. No todas las personas que escriben canciones saben interpretar su propio repertorio, y es importante destacarlo. Pongo como ejemplo ‘El cantante’, un tema que popularizó Héctor Lavoe y que también ha interpretado Rubén. Cuando Rubén lo canta, le imprime su propio timbre y su manera particular de interpretar la canción. Esto es fundamental. Sobre todo, porque para hacer música relacionada con la cultura de la salsa, si eres un buen intérprete tienes que saber desenvolverte sobre la línea del sonero. Y Rubén sabe sonear. No es simplemente un rimero: sabe qué decir en el momento preciso cuando tiene que improvisar. Esto es sumamente importante y constituye una herencia de la música panameña”, explicó Hudson en conversación con este periódico.

En este sentido, el también coordinador del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional destacó que Panamá se ha caracterizado por tener grandes soneros.

“Pongamos un ejemplo clásico: en la década de los años cuarenta, en la escena musical cubana había dos grandes soneros que sabían montarse sobre la línea del pregón. Uno era Miguelito Valdés, con la orquesta Casino de la Playa, con quien comenzó a realizar grabaciones a partir de 1937. El otro era el panameño Camilo Rodríguez, cantante y bajista de la orquesta de Mariano Mercerón y sus Muchachos Pimienta. Uno procedía de La Habana y el otro de Santiago de Cuba. A partir de esa época, Panamá ha desarrollado una escuela representativa de grandes soneros de la que también ha bebido Rubén Blades. Esto es importante destacarlo porque, antes de Rubén, hubo figuras como Camilo Rodríguez, Camilo Azuquita y Meñique Barcasnegras, por mencionar a tres grandes soneros. De ellos procede parte de esa tradición que le permite a Rubén sonear e improvisar sobre una canción”, añadió.

Hudson también elogió la capacidad de Blades para adaptarse a distintas épocas y comprender los gustos musicales de diferentes generaciones. “Por eso ha conseguido mantenerse vigente durante tantas décadas”, agregó.

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