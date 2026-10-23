Rubén Blades recibe el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

El cantautor panameño Rubén Blades fue distinguido este jueves 22 de octubre con el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrada en el James L. Knight Center de Miami.

El galardón, entregado por su colega y amigo, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, reconoce más de cinco décadas de una carrera que redefinió la salsa a través de la narrativa social y la innovación musical.

Al recibir la estatuilla, el artista ofreció un emotivo discurso en el que enfatizó la naturaleza colectiva del éxito en la industria musical.

“El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas conclusiones. Hay mucha gente mejor que yo, que no recibe el reconocimiento que merece, la oportunidad que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”, expresó Blades, antes de pronunciar la frase central de su intervención: «Nadie se hace ícono sin ayuda».