Rubén Blades recibe el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

El cantautor panameño Rubén Blades fue distinguido este jueves 22 de octubre con el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrada en el James L. Knight Center de Miami.
El galardón, entregado por su colega y amigo, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, reconoce más de cinco décadas de una carrera que redefinió la salsa a través de la narrativa social y la innovación musical.
Al recibir la estatuilla, el artista ofreció un emotivo discurso en el que enfatizó la naturaleza colectiva del éxito en la industria musical.
“El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas conclusiones. Hay mucha gente mejor que yo, que no recibe el reconocimiento que merece, la oportunidad que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”, expresó Blades, antes de pronunciar la frase central de su intervención: «Nadie se hace ícono sin ayuda».
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Durante su alocución, el músico enumeró y agradeció a las agrupaciones que acompañaron su evolución profesional, desde sus inicios en Panamá con el Conjunto Latino y Los Salvajes del Ritmo, hasta su consolidación internacional junto a Willie Colón, las Estrellas de Fania, Seis del Solar y la orquesta de Roberto Delgado.
Asimismo, dedicó el reconocimiento a su esposa Luba, a su familia, a sus profesores y al público latinoamericano.
El reconocimiento coincide con el reciente lanzamiento de su producción discográfica País Portátil junto a Roberto Delgado y Orquesta, un trabajo conceptual de ocho temas que aborda problemáticas regionales como la migración, la corrupción y la responsabilidad social.
La ceremonia, transmitida en directo por Telemundo y Peacock, también entregó galardones especiales a Cristian Castro, Fuerza Regida y Rosalía.
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