Durante el mediodía del 9 de octubre de 2026, un sismo sacudió violentamente la ciudad de Santiago de Veraguas. Aunque el epicentro se localizó en Los Santos, sus efectos se sintieron considerablemente en la capital veragüense. Pese al reducido número de víctimas, algunas calles se convirtieron en corredores de escombros y polvo. En distintos puntos, partes de edificios colapsaron, mientras que iglesias, hoteles, escuelas y numerosas edificaciones sufrieron daños de diversa magnitud. El terremoto cambió el rostro de la ciudad y puso en evidencia la vulnerabilidad de su entorno construido. El terremoto afectó principalmente a los centros urbanos de las provincias centrales, que experimentan un deterioro progresivo y una pérdida constante de población. Mientras tanto, el crecimiento suburbano disperso avanza sobre potreros y áreas periféricas, generando ciudades cada vez más extendidas y dependientes del automóvil, con calles apenas habilitadas, sin sistemas de acueducto pluvial y con un transporte público deficiente. A esto se suma la falta de espacios públicos de calidad, servicios y amenidades urbanas, así como de oportunidades de empleo e inversión que hagan de estas ciudades lugares atractivos para vivir. Los centros urbanos atraviesan diferentes etapas en su ciclo de vida. Entre los factores que inciden en este proceso se encuentran el deterioro de las edificaciones, la aparición de nuevos centros comerciales en las periferias, el debilitamiento de la actividad económica tradicional y el desplazamiento de sus habitantes hacia otros polos de desarrollo de la ciudad. Frente a estas condiciones, ¿qué acciones integrales deben impulsarse para Santiago desde la perspectiva del desarrollo territorial? A continuación, cinco temas que deberían formar parte de una agenda de recuperación y transformación urbana.

Los equipamientos educativos y de salud

El terremoto puso en evidencia la vulnerabilidad de las edificaciones educativas. Varias escuelas antiguas han sido señaladas para demolición, como la Anexa El Canadá y la Rubén Darío, debido a los daños sufridos. No se trata únicamente de reconstruir los edificios afectados, sino de incorporar criterios contemporáneos de seguridad estructural, eficiencia energética, accesibilidad y calidad arquitectónica en los espacios de aprendizaje. Las escuelas también pueden desempeñar un papel importante como equipamientos comunitarios y espacios de encuentro, por lo que su planificación debe considerar su relación con los barrios donde se encuentran. Por otro lado, es lamentable la condición en la que se encuentran las ruinas del antiguo Hospital de Santiago, un activo de gran valor estratégico dentro del centro histórico. Este terreno podría aprovecharse para desarrollar nuevos servicios médicos, consultorios especializados y otras instalaciones de atención ambulatoria. La incorporación de servicios de salud modernos en este lugar evitaría desplazamientos innecesarios hacia instalaciones ubicadas en Atalaya, donde se encuentra el hospital general.

Un sistema integrado de espacios públicos

Santiago cuenta con un importante potencial para consolidar un sistema de espacios públicos que articule el Mercado Público, la Placita San Juan de Dios, la Plaza de la Catedral y los distintos espacios urbanos a lo largo de la Avenida Central. La recuperación de estos lugares mediante mejoras en el mobiliario urbano, la arborización, la iluminación, la accesibilidad peatonal y las áreas de estancia permitiría crear un corredor urbano peatonal que fortalezca la actividad comercial, cultural y social del centro de la ciudad. La demolición, hace 15 años, del antiguo Gimnasio y Piscina Municipal no solo dejó a la ciudad sin estos equipamientos deportivos y recreativos, sino que convirtió un terreno ubicado en pleno centro urbano en un solar baldío utilizado como estacionamiento. Se han elaborado algunas propuestas para su reutilización, pero no ha existido un proceso suficiente de participación ciudadana que permita desarrollar un plan de diseño urbano que lo integre a un sistema de espacios abiertos y equipamientos urbanos. El parque Santiago Apóstol o parque Metropolitano, en La Florecita, actualmente bajo la administración de Pandeportes, necesita una intervención urgente. Su mantenimiento y conservación deben garantizarse como parte de una política de recuperación de los espacios recreativos naturales. Una alternativa sería evaluar su transferencia al patrimonio del Municipio de Santiago, de manera que pueda incorporarse a una estrategia local de gestión de parques y espacios públicos, con recursos y responsabilidades claramente definidos.

Incorporar la dimensión natural y tropical

Las altas temperaturas hacen evidente la necesidad de incrementar la masa arbórea, recuperar las áreas verdes y crear calles y espacios públicos con sombra. Asimismo, es fundamental recuperar los cursos de agua, como la Zanja Madre, mediante programas de saneamiento, protección de riberas y control de inundaciones. Santiago debe aprovechar su condición tropical para desarrollar corredores verdes, jardines urbanos y espacios públicos con vegetación exuberante. El reto es construir un centro urbano más fresco y verde que encuentre en su paisaje tropical uno de sus principales atributos.

La modernización del transporte público y la Terminal de Transporte

La expansión urbana de Santiago se ha extendido principalmente hacia el norte y las áreas periféricas próximas a la vía Panamericana, además de avanzar en un proceso de conurbación con el distrito de Atalaya. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado por un sistema de transporte público formal, eficiente y articulado con las nuevas áreas residenciales. ¿Por qué no existe una política nacional de transporte público que atienda las necesidades de las ciudades del interior del país, más allá de la ciudad de Panamá? El Estado debe asumir un papel más activo en esta materia, promoviendo modelos de gestión y operación que garanticen servicios regulares, accesibles y eficientes. Esto podría incluir la adquisición de flotas de autobuses y la creación de empresas públicas o esquemas de operación público-privados que aseguren la prestación del servicio. Actualmente, los ciudadanos dependen de servicios informales de chivas, con tarifas elevadas, y de una sobreoferta de taxis del transporte selectivo. Esta situación incrementa los costos de movilidad, genera desigualdades en el acceso a oportunidades y contribuye a la congestión vehicular. Por otra parte, uno de los grandes beneficios de la década de 1980 fue la construcción de la Terminal de Transporte, que impulsó el desarrollo comercial en el sector de la calle 10. Sin embargo, con el paso de los años, la terminal se ha quedado pequeña frente al crecimiento de la demanda. Su expansión tampoco ha estado acompañada de una modernización integral de sus instalaciones y servicios. A esto se suma la utilización de terrenos estratégicos para desarrollar una plaza comercial, en lugar de priorizar las necesidades de ampliación de la infraestructura de transporte. Es urgente replantear el futuro de la terminal, ampliar su capacidad y modernizar sus instalaciones para responder a las necesidades actuales y futuras de la población. Por otro lado, existe una gran oportunidad para incorporar, dada la escala y las características de la ciudad, una red de ciclovías, ciclorrutas y senderos para peatones y ciclistas que impulse la movilidad no motorizada. Se trata de una actividad que ha sido popular durante mucho tiempo, pero que requiere una infraestructura adecuada y segura.

Las edificaciones municipales y provinciales: la imagen institucional de la Alcaldía, el Municipio y la Gobernación