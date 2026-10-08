Sara Omi, primera abogada emberá, recibe el Premio Humanitario Glasswing

La abogada emberá panameña Sara Omi Casamá será distinguida este jueves 8 de octubre con el Premio Humanitario Glasswing 2026, un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su labor en favor del liderazgo de las mujeres y las nuevas generaciones. La organización Glasswing International destacó en su perfil de Instagram el trabajo de Omi en la promoción de oportunidades para las comunidades indígenas, así como su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y la participación de las mujeres y los jóvenes indígenas en la construcción de su propio futuro. Omi hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena del pueblo emberá en graduarse como abogada, un logro que ha acompañado con una trayectoria dedicada a visibilizar las voces de las comunidades originarias y defender sus derechos. Uno de los hitos de su colaboración con Glasswing se produjo en 2023, cuando recibió a representantes de la organización en la comunidad emberá de Ipetí. Este acercamiento permitió impulsar los Clubes de Niñas, espacios concebidos para que niñas y adolescentes desarrollen habilidades de liderazgo, fortalezcan su autoestima y consoliden su identidad cultural. La iniciativa busca que las participantes amplíen sus perspectivas de futuro y encuentren herramientas para contribuir al desarrollo de sus comunidades, en un entorno que fomente la confianza, el aprendizaje y el reconocimiento de sus capacidades.

Una labor que trasciende la comunidad emberá