Sara Omi, primera abogada emberá, recibe el Premio Humanitario Glasswing

La abogada emberá panameña Sara Omi Casamá será distinguida este jueves 8 de octubre con el Premio Humanitario Glasswing 2026, un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su labor en favor del liderazgo de las mujeres y las nuevas generaciones.
La organización Glasswing International destacó en su perfil de Instagram el trabajo de Omi en la promoción de oportunidades para las comunidades indígenas, así como su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y la participación de las mujeres y los jóvenes indígenas en la construcción de su propio futuro.
Omi hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena del pueblo emberá en graduarse como abogada, un logro que ha acompañado con una trayectoria dedicada a visibilizar las voces de las comunidades originarias y defender sus derechos.
Uno de los hitos de su colaboración con Glasswing se produjo en 2023, cuando recibió a representantes de la organización en la comunidad emberá de Ipetí. Este acercamiento permitió impulsar los Clubes de Niñas, espacios concebidos para que niñas y adolescentes desarrollen habilidades de liderazgo, fortalezcan su autoestima y consoliden su identidad cultural.
La iniciativa busca que las participantes amplíen sus perspectivas de futuro y encuentren herramientas para contribuir al desarrollo de sus comunidades, en un entorno que fomente la confianza, el aprendizaje y el reconocimiento de sus capacidades.
El trabajo de Sara Omi Casamá también se extiende a través de la Fundación Sara Omi, desde la cual promueve iniciativas relacionadas con los derechos y las oportunidades de las mujeres indígenas.
Glasswing resaltó, además, su participación en movimientos regionales y globales de mujeres indígenas, así como su colaboración con organizaciones que respaldan a las mujeres y las comunidades emberá.
El reconocimiento será entregado durante la Gala Glasswing 2026, que se celebrará en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). El premio pone de relieve la importancia del liderazgo de las mujeres indígenas en la defensa de los derechos colectivos y en la creación de espacios para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus capacidades y participar activamente en sus comunidades.
La historia de Omi representa un referente para las nuevas generaciones indígenas de Panamá y destaca el papel de las mujeres emberá en la defensa de sus comunidades y en la construcción de oportunidades para el futuro.
En una entrevista concedida a la sección ‘MÍA: Voces Activas’ de La Estrella de Panamá, Omi aseguró que su estilo de liderazgo está profundamente vinculado tanto al sentido de identidad como al de comunidad.
“Para mí significa, sobre todo, las enseñanzas que he venido practicando de las voces de mis abuelos, de las voces de mi madre, de entender nuestras realidades y, sobre todo, de crecer en un proceso también en condiciones donde los derechos nuestros siempre habían estado vulnerados. Por ejemplo, el acceso al territorio; hoy todavía acceso a mejores condiciones de educación con calidad, acceso de salud con calidad, donde se reconozcan nuestros derechos. (...) Cuando nuestras voces se posicionan en estos espacios, no solo estoy pensando en mí de manera individual. Yo soy una persona individual, pero que al final tengo una misión, una misión que viene también desde mis propias raíces, desde mi propia, en este caso, cosmovisión de nuestro pueblo, que nos permiten señalar que tenemos una misión, que esa misión siempre mira la visión colectiva, mirando en las familias, mirando en nuestra comunidad, en la colectividad”, expresó Omi en aquella entrevista.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...