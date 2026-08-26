Sol Santamaría, la pequeña escritora que llega a la FIL con Aguacatina y sus capiaventuras

A sus 10 años, Sol Santamaría ya puede decir que es autora de un libro publicado. Su primera obra, Aguacatina y sus capiaventuras, llega a la Feria Internacional del Libro como una historia pensada para los niños, pero también como un reflejo de una experiencia personal que la llevó a encontrar en la escritura un refugio.

Sol, estudiante de quinto grado del Instituto Justo Arosemena, comenzó a desarrollar esta historia después de sufrir un accidente en uno de sus pies. Mientras se recuperaba y llevaba una bota en el tobillo, su maestra Maruja la motivó a participar en un concurso de escritura.

“Eso fue mi refugio para no sentir tanto dolor en el momento”, contó la pequeña escritora al recordar cómo nació la historia.

La protagonista es Aguacatina, una capibara que abandona la selva para emprender un viaje hacia la ciudad en busca de nuevas experiencias. Durante su aventura descubre que ser valiente no significa vivir sin miedo, sino aprender a avanzar a pesar de él.

Para Sol, ese es uno de los principales mensajes de su libro. Aguacatina no es un personaje perfecto: se pierde, siente miedo e incluso piensa en rendirse, pero continúa gracias a su perseverancia.

“Muchos personajes de cuentos son los perfectos, los estereotipos pero Aguacatina no, Aguacatina se pierde, Aguacatina tiene miedoy por momentos pensó en rendirse, pero nunca lo hizo porque tiene algo llamado perseverancia”, explicó.

El nombre de la protagonista también tiene una historia especial. Surgió de un peluche que le regaló su mejor amigo y que tiene un aguacate. Como Sol es amante de esta fruta, decidió convertir ese recuerdo en el nombre de su personaje.

Los demás personajes también tienen vínculos con su vida. Stephanie, la mejor amiga de Aguacatina, está inspirada en otro peluche y representa ese amigo que impulsa y acompaña en los momentos difíciles.

Uno de los elementos que diferencia a Aguacatina y sus capiaventuras es que, además de leer, los niños pueden colorear las ilustraciones. La idea nació de una inquietud que Sol tenía desde pequeña: quería intervenir las historias que leía y dejar su propia huella en ellas.

“Siempre pensé, sería divertido que los niños con cada historia que les guste puedan pintarla y que puedan dejar sus sentimientos en el papel y que sea más proactivo y que aclare la motricidad en niños”, señaló.

Más que buscar únicamente que los niños compren su libro, Sol espera que la historia contribuya a crear momentos de unión familiar. Para ella, leer, colorear y compartir un cuento antes de dormir pueden convertirse en espacios para que padres e hijos pasen tiempo juntos.

“Este libro es para que ellos lean más, para incentivar la lectura y la unión familiar”, expresó.

Su llegada a la Feria del Libro representa, además, el cumplimiento de un sueño. Presentar su obra ante los lectores y portar un carnet que la identifica como escritora tiene un significado especial para ella, especialmente porque recuerda que su madre también utilizaba uno.

Aunque Aguacatina y sus capiaventuras es su primer libro publicado, Sol asegura que la escritura no comenzó con esta obra. En casa guarda otras historias que ha escrito por iniciativa propia, simplemente porque disfruta crear personajes y contar historias.

Y ya tiene nuevos planes. Para el próximo año espera publicar una nueva aventura de Aguacatina, esta vez enfocada en valores como la empatía y la familia.

Mientras tanto, en la Feria del Libro, Sol invita a los pequeños lectores a conocer a su capibara y acompañarla en una aventura donde tener miedo no es una señal de debilidad, sino una oportunidad para descubrir el valor de seguir adelante.