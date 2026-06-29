Stella Lauri: ‘Nunca debemos dejar de aprender’

Estudié en el Colegio Javier y, cuando estaba en secundaria, el director tenía un gran amor por el teatro. Comenzó a formar un grupo teatral y trabajábamos principalmente con lecturas dramatizadas.Sin embargo, esa inquietud venía de mucho antes. Cuando era niña, mis abuelos, que vivían en otro país, siempre me inscribían en cursos durante las vacaciones de verano. Un año me apuntaron a un curso de teatro. Yo todavía estaba en primaria y esa experiencia me marcó muchísimo.Curiosamente, fui la única alumna inscrita. Pasé tres meses sola con el profesor, así que recibí clases prácticamente personalizadas. Aquello dejó sembrada una semilla que nunca desapareció. Más adelante, cuando ingresé a la Universidad de Panamá para estudiar Psicología, estaban formando un grupo de teatro en la Facultad de Psicología, así que también me integré.Fue entonces cuando descubrí el Teatro Taller Universitario dirigido por el profesor Jarl Babot (q.e.p.d). Permanecí allí durante dos semestres participando en montajes de autores panameños que recuerdo con muchísimo cariño.A partir de ese momento empecé a tomar todos los cursos que encontraba. Estudié en la Academia Italiana y allí participé en montajes que incluso llegaron al Teatro Nacional.También tomé un curso de aproximadamente seis meses con Norman Douglas en el Teatro La Cúpula. La verdad es que ya no recuerdo si fue antes o en paralelo con la Academia Italiana, pero durante esos años todo curso que aparecía yo lo aprovechaba.Entre los años 1980 y 1990, el mundo teatral era mucho más pequeño. Había muy pocos teatros y muy pocos teatristas, por lo que ingresar era bastante difícil. Yo veía este mundo como algo prácticamente inalcanzable.Recuerdo admirar muchísimo a Ceila González, Elisa Fernández, Anina Horta y Aurea Horta. Ellas ya eran figuras importantes y yo me preguntaba cuándo tendría la oportunidad de compartir escenario con ellas.Poco a poco fui ganando visibilidad porque ya comenzaba a participar en más producciones. Como había pocas obras, quienes disfrutaban del teatro asistían prácticamente a todas, y eso ayudaba a que los actores empezáramos a ser conocidos.Luego empecé a trabajar con Cultura Escénica, grupo que surgió de la Academia Italiana. Con ellos montábamos una obra anual en el Teatro en Círculo y, a partir de ahí, comenzaron a llegar nuevas oportunidades.Un día Anina Horta me llamó para actuar en el Teatro ABA. Para mí aquello era algo casi increíble; nunca imaginé que llegaría ese momento.Más adelante comenzamos a producir nuestras propias obras. Junto con Gabriel Pérez Mateo hacíamos montajes pequeños en cafés, teatros alternativos y también en el Departamento de Expresiones Artísticas de la Universidad de Panamá.Era un teatro completamente artesanal. Llevábamos el sofá de nuestra casa, recogíamos hojas de los jardines para la escenografía, buscábamos nuestro propio vestuario y conseguíamos un <i>pick-up</i> que transportara todos los elementos del montaje.Nosotros mismos imprimíamos los boletos y hacíamos absolutamente todo. Era un trabajo de enorme esfuerzo, pero también de mucha pasión. Así, poco a poco, uno va encontrando su lugar dentro del teatro.Después conocí a Edwin Cedeño. Él comenzó a dirigir algunas de las obras de Cultura Escénica y, un día, me propuso participar en la apertura de un nuevo teatro. Así nació La Cuadra, un proyecto que abrimos junto a Edwin Cedeño y Diana Abouganem.Tiempo después, mientras estaba en La Cuadra, pensé que debía existir un teatro dedicado exclusivamente a los niños. Una cosa era adaptar la escenografía los fines de semana para presentar funciones infantiles y otra muy distinta era contar con un espacio pensado únicamente para ese público. Entonces decidí abrir Bambalinas. Fueron seis años maravillosos de mi vida. Lamentablemente llegó la pandemia y, junto con la difícil situación económica del país, me vi obligada a cerrar el teatro.Cuando abrimos el Teatro La Estación, después de que La Cuadra fuera vendida. Ese proyecto nació junto con otros socios y, desde entonces, gran parte de mi trabajo se ha concentrado en producir espectáculos.Hace un par de años decidí asumir otro reto: dirigir. La verdad es que durante mucho tiempo tuve muchísimo miedo de hacerlo. Siempre he pensado que un director necesita herramientas y yo sentía que todavía no las tenía.Por esa razón empecé a prepararme. Tomé talleres de dirección escénica y de dirección de actores, y poco a poco fui sintiéndome lista para asumir ese nuevo rol.Hoy ya he dirigido un par de obras y debo decir que ha sido una experiencia que he disfrutado muchísimo.