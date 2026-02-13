Transición al liberalismo,las ejecutorias de Mendoza (segunda parte)

Tanto Carlos A. Mendoza como Belisario Porras fueron de la opinión de que el Poder Judicial debía estar subordinado al Poder Ejecutivo y buscaron la manera de llevar a la práctica esta convicción.En el caso de Belisario Porras, no solo introdujo leyes que le permitieron con una reforma del Órgano Judicial nombrar a todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sino que también, le facilitó considerar a todos los miembros del Ministerio Publico como de libre nombramiento y remoción por parte del Poder Ejecutivo.