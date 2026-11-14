Un espacio para el pensamiento crítico

El Santo Padre Francisco exhortaba a practicar la cultura del encuentro de distintas maneras. La revista La Antigua reúne el pensamiento de hombres y mujeres interesados en comprender los vericuetos de la vida a través de las ideas. La meta de esta publicación de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) es brindar razones para ejercer el placer de la lectura, un ejercicio necesario que, este 2026, su Santidad León XIV definió “como antídoto a la cerrazón mental, que se refleja en actitudes rígidas y en visiones reductivas de la realidad”. A partir de esta edición 90, La Antigua inicia una etapa de renovación editorial orientada al fortalecimiento de su identidad académica y a la optimización de la experiencia lectora. Otra novedad es la creación de su Consejo Editorial, conformado por los profesores usmeños Jorge Kam Ríos, Dioselina Vanegas, Marino Jaén, Mario Muñoz, Paola Meneses, Carlos Gasnell y Justiniano Montenegro. Los autores de la edición 90 lo integran estudiantes y docentes de la USMA, de la Universidad de Panamá y del Instituto Técnico Superior by TAC, así como promotores culturales y artistas plásticos. En esta ocasión se publican los ensayos Impacto de la actividad física en la salud mental de los jóvenes latinoamericanos, de Valentina Arias; Eduardo Cano; Alexandra Chamorro; Paula Sanjur y Dioselina Vanegas Chacón; Discapacidad intelectual: un desafío social en el corregimiento de la 24 de Diciembre, de Lizeika Gutiérrez y 100 años de la Provincia Eclesiástica de Panamá, de Fray José R. Azcárraga. Completan este número los ensayos Hispanoamérica a los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826– 2026), de Juan A. Aguilar Díaz; El pensamiento maniqueo en la ética egocéntrica, de Félix Armando Quirós Tejeira y ¿Por qué queremos tanto a Cervantes?, de Joan Collins. Se ofrece una sección especial dedicada a la distinción honorífica otorgada por la USMA a su Beatitud Teodoro II, papa y Patriarca de la Gran Ciudad de Alejandría y de toda África de la Iglesia ortodoxa, en reconocimiento a su labor ecuménica y humanitaria. La sección Espacio literario la componen el cuento de ciencia ficción Los de arriba, del escritor David Natera y cinco poemas del bardo Javier Alvarado.

Los lectores Para el Rvdo. P. Jorge Eliecer Rodríguez, Rector Magnífico de la USMA, la presentación de esta edición 90 de La Antigua “nos reúne para celebrar una trayectoria intelectual y renovar el compromiso que la sostiene. Esta publicación forma parte de la historia de nuestra universidad y abre hoy una nueva etapa de encuentro con sus lectores”.

El rector celebró la riqueza académica y cultural de La Antigua, “mediante una propuesta editorial que realza su contenido y favorece el encuentro con sus lectores. Publicar una revista universitaria exige una labor sostenida que comienza mucho antes de que el ejemplar llegue a nuestras manos”. “Cada etapa requiere conocimiento, criterio y una cuidadosa coordinación. Ese proceso entraña una responsabilidad con los autores, con los lectores y con la calidad de lo que se comunica. Llegar al número 90 permite apreciar la perseverancia de quienes han acompañado la revista. Sus páginas conservan preguntas, reflexiones y expresiones en distintas generaciones”, indica el padre Jorge Eliecer Rodríguez.

Sobre los contenidos de esta edición 90 señala que acercan “la experiencia humana a nuestra responsabilidad de contribuir a una vida digna para todos. Sus diversos enfoques muestran cómo el bien de la persona se relaciona con las condiciones del entorno, los vínculos comunitarios y la cultura en la que pertenecemos. El conocimiento puede ayudarnos a comprender las dificultades y a contribuir a dar respuestas que reconozcan capacidades, fortalezcan autonomía y amplíen oportunidades”.

El rector recuerda que cada autor al investigar, escribir y publicar pone en práctica “disciplina, precisión, apertura al diálogo y a la revisión crítica. A través de esta experiencia, fortalecen su autonomía intelectual y aprenden a compartir los resultados de su esfuerzo con responsabilidad, enriqueciendo su formación profesional y ciudadana”. Aprecia igualmente las aportaciones de los autores de otras instituciones, “cuya presencia amplía los horizontes de la revista. Este intercambio favorece el aprendizaje mutuo y fortalece la cooperación entre comunidades académicas que comparten una vocación cultural. Expresamos nuestro reconocimiento al profesor Daniel Domínguez Z., director de la Editorial de la USMA y de la revista La Antigua, al Consejo Editorial, a los autores y a quienes han trabajado en la revisión, el diseño, la producción y la difusión de esta entrega”.

Los autores En nombre de los autores de la edición 90 hablaron Joan Collins, estudiante de la Escuela de Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá; el docente Félix Armando Quiroz Tejeira, en representación de la USMA y el poeta Javier Alvarado, miembro de la Academia Panameña de la Lengua. “Debo decir que esta experiencia ha sido gratificante, interesante y enriquecedora. Pienso que La Antigua sirve como un nexo que conecta a diversos autores de diversas disciplinas y lugares distintos. Y por supuesto, eso siempre es bueno. Porque el proceso de escritura para quien escribe es absolutamente subjetivo, único e individual”, plantea Joan Collins.

“Me ha encantado participar de la edición 90 de esta revista y espero poder continuar dándole palabras a La Antigua”, concluye Collins. En su intervención, Javier Alvarado, que hace unas semanas obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la sección Poesía, aprovecha para resaltar el legado del profesor y escritor Ricardo Arturo Ríos Torres, un portaestandarte de la USMA en la promoción del libro y la lectura.

En tanto, Félix Armando Quiroz Tejeira arrancó su intervención diciendo: “creo en el poder de la palabra como fuerza transformadora. Le profeso respeto y amor a la palabra impresa. Mi abuelo Gil Blas Tejeira llamaba hogar a su biblioteca habitada. Las casas de mi abuelo Nacho Quiroz y la de mis padres estaban llenas de libros y revistas”. Quiroz Tejeira hizo un recuento de qué manera distintos integrantes de su familia han estudiado y posteriormente han ejercido la docencia en la USMA.