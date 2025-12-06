Victoriano Lorenzo: entre el mito, la memoria y la lucha campesina

<b>Si Victoriano Lorenzo pudiera ver su representación en la historia oficial y en la literatura panameña ¿qué parte cree usted que aprobaría y cuál rechazaría?</b>Esto es absolutamente especulativo, pero... Creo que él rechazaría los intentos de presentarlo como 'anticolombiano'. Hay por ahí una frase que dicen dijo al momento del fusilamiento: 'Muero como murió Jesucristo y perdono a mis enemigos. Pido por la unidad de los colombianos'.<b>¿Por qué cree que hay esa dimensión, digamos, mítico-religiosa en su 'muero como murió Jesucristo'? </b>Bueno, supongo que las influencias religiosas eran importantes en ese periodo. Hay las fotos de un cura que está ahí como un buitre rodeando el cadáver de Victoriano. Aparentemente intenta en varias ocasiones que él se arrepienta, que acepte que era un delincuente, pero él no lo hace, al contrario. Entonces, tal vez esa presencia del cura ahí en ese momento que va a morir, crea esa atmósfera e influya en que diga que muere como Cristo y que perdona a quienes le están haciendo eso. <b>Hay dos poemarios que a mí me parecen sumamente hermosos, uno es </b><i><b>Oratorio por Victoriano Lorenzo</b></i><b>, de Manuel Orestes Nieto, y el otro se llama </b><i><b>Estación de la sangre</b></i><b>, de José Carr. Ambos poseen ese elemento mítico-religioso en la recuperación de la imagen del líder coclesano.</b>Creo que ese sentimiento religioso es inherente a la sociedad panameña, bastante conservadora en ese sentido, aunque el estado se declare laico. No hay ningún prurito en iniciar un evento público con una oración o con las invocaciones de una especie de pastor o pastora. En <i>Desertores </i>se dice que quien lo educa a él y lo enseña a leer y a escribir es un cura de San Carlos. Él estuvo también nueve o diez años preso en Las Bóvedas donde aparentemente se formó, leyó cosas, y no es de extrañar que también haya leído la Biblia y otros textos religiosos.A mí me parece impresionante el poema que hizo Amelia Denis de Icaza a Victoriano Lorenzo, presumiblemente a raíz de su fusilamiento, aunque publicado después. Ella, sin dudas, pertenecía al ala más progresista de ese período. Era una mujer increíble. Es una figura que hay que recuperar en algún momento más a fondo; ella era nico-panameña y su familia pertenecía a los sectores progresistas de la época. Se conoce más su poema 'Al cerro Ancón', muy nacionalista; pero el poema a Victoriano resulta deslumbrante. <i>El autor es investigador residente del CIHAC-AIP</i>