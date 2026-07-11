Volver al pasado para conquistar el futuro

Entre <b>Snow White and the Seven Dwarfs</b> (1937) y <b>Zootopia 2</b> (2025), Walt Disney Animation Studios ha producido 64 largometrajes animados (sin incluir los proyectos de DisneyToon Studios).Desde entonces, en términos cuantitativos, es el líder indiscutible en ese renglón en Hollywood. Sus competidores más cercanos son DreamWorks (53 películas), Sony (31) y Pixar (31).En los años 1940, su primera era dorada, plantó la bandera de la excelencia con <b>Pinocchio</b> (1940), <b>Fantasia</b> (1940), <b>Dumbo</b> (1941) y <b>Bambi</b> (1942). Durante la década posterior (edad de plata) mantuvo la supremacía con <b>Cinderella</b> (1950), <b>Alice in Wonderland</b> (1951),<b> Peter Pan</b> (1953), <b>Lady and the Tramp </b>(1955) y <b>Sleeping Beauty</b> (1959).Su primer punto de quiebre vino tras la muerte de su creador, Walt Disney (1901-1966). Los últimos proyectos supervisados por este productor fueron<b> 101 Dalmatians</b> (1961), <b>The Sword in the Stone</b> (1963) y <b>The Jungle Book</b> (1967).Durante los siguientes cuatro lustros la zozobra reinó en la empresa con filmes de trascendencia regular. Hasta se discutió en mesas de trabajo la posibilidad de ponerle candado al departamento de animación.La empresa sale del fracaso durante su segundo periodo dorado integrado por <b>The Little Mermaid</b> (1989),<b> Beauty and the Beast</b> (1991), <b>Aladdin</b> (1992), <b>The Lion King</b> (1994), <b>The Hunchback of Notre Dame</b> (1996) y <b>Tarzan</b> (1999).Después vino otra etapa de declive, que coincidió con la aparición paulatina de la CGI (imágenes creadas por computadora), salvo por el éxito de <b>Lilo &amp; Stitch</b> (2002).El esplendor regresó con The Princess and the Frog (2009), Tangled (2010), Frozen (2013 y su secuela de 2019), Zootopia (2016 y su continuación de 2025) y Moana (2016 y su secuela de 2024)<b>.</b>