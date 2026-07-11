Volver al pasado para conquistar el futuro

Entre Snow White and the Seven Dwarfs (1937) y Zootopia 2 (2025), Walt Disney Animation Studios ha producido 64 largometrajes animados (sin incluir los proyectos de DisneyToon Studios). Desde entonces, en términos cuantitativos, es el líder indiscutible en ese renglón en Hollywood. Sus competidores más cercanos son DreamWorks (53 películas), Sony (31) y Pixar (31). En los años 1940, su primera era dorada, plantó la bandera de la excelencia con Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941) y Bambi (1942). Durante la década posterior (edad de plata) mantuvo la supremacía con Cinderella (1950), Alice in Wonderland (1951), Peter Pan (1953), Lady and the Tramp (1955) y Sleeping Beauty (1959). Su primer punto de quiebre vino tras la muerte de su creador, Walt Disney (1901-1966). Los últimos proyectos supervisados por este productor fueron 101 Dalmatians (1961), The Sword in the Stone (1963) y The Jungle Book (1967). Durante los siguientes cuatro lustros la zozobra reinó en la empresa con filmes de trascendencia regular. Hasta se discutió en mesas de trabajo la posibilidad de ponerle candado al departamento de animación. La empresa sale del fracaso durante su segundo periodo dorado integrado por The Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast (1991), Aladdin (1992), The Lion King (1994), The Hunchback of Notre Dame (1996) y Tarzan (1999). Después vino otra etapa de declive, que coincidió con la aparición paulatina de la CGI (imágenes creadas por computadora), salvo por el éxito de Lilo & Stitch (2002). El esplendor regresó con The Princess and the Frog (2009), Tangled (2010), Frozen (2013 y su secuela de 2019), Zootopia (2016 y su continuación de 2025) y Moana (2016 y su secuela de 2024).

Estrategia

Como señaló The New York Times, una siguiente etapa comercial -lógica y audaz- de Disney fue abrir el baúl de sus películas animadas y estudiar cuáles podían convertirse en acción en vivo para llegar a nuevas generaciones de espectadores, y despertar la nostalgia de aquellos adultos que vieron las originales cuando eran chicos. Entre remakes, híbridos, reinterpretaciones y precuelas, Disney ha trasladado 20 largometrajes animados al live-action a la pantalla grande. Lo que comenzó de manera tímida con 101 Dalmatians (1996) se volvió una costumbre desde que Alice in Wonderland (2010), de Tim Burton, obtuvo más de mil millones de dólares en la taquilla mundial. Eso impulsó la reinvención de Aladdin (2019), The Lion King (2019), Beauty and the Beast (2017), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016), Dumbo (2019), The Little Mermaid (2023), Mulan (2020), Maleficent (2014, 2019) y Cruella (2021). De acuerdo con el sitio web Box Office Mojo, los mayores éxitos han sido -junto a la citada Alicia- The Lion King (1.600 millones de dólares), Beauty and the Beast (1.260 millones de dólares) y Aladdin (1.050 millones de dólares). El medio digital SlashFilm estima que desde el 2010, entre todas las live-action, Disney ha obtenido más de 7 mil millones de dólares en boletería. Incluso algunas fueron más lucrativas que las cintas de origen como The Lion King, Beauty and the Beast y Aladdin. Un atractivo de este nuevo universo es que los personajes los interpretan estrellas como Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala) y James Earl Jones (Mufasa) en The Lion King; Emma Watson (Belle) en Beauty and the Beast y en The Jungle Book Idris Elba (Shere Khan) y Bill Murray (Baloo). ¿El respaldo de la crítica? Ese es otro cantar. Mientras que las animaciones de Disney han recibido notas perfectas, desde Bambi o Cinderella pasando por The Lion King (2 Oscar) o Beauty and the Beast (nominada a mejor película), Frozen y Zootopia (ambas con Oscar a mejor animación), las live-action entusiasman menos. Salvo The Jungle Book (Oscar a efectos visuales), Cinderella (nominada a la estatuilla dorada a mejor vestuario) y Beauty and the Beast (nominada al Oscar a mejor diseño de producción y vestuario), el resto pasó con resultados discretos. ¿Por qué? Los expertos resaltan que pierden su espíritu orgánico por el exceso de CGI que da como resultado a un hiperrealismo equivocado. Estas propuestas son más aceptadas cuando evitan repetir escena por escena, a las películas que las anteceden y cuando se arriesgan a ir más allá en términos argumentales.

Más allá de los arrecifes