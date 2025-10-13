Yamilka Pitre: una voz que inspira fuerza y autenticidad

Yamilka recuerda perfectamente el momento que cambió el rumbo de su vida. 'Sin duda el concurso fue el inicio real de mi sueño de ser cantante', dice con nostalgia. 'Fue un antes y un después para mí, y me abrió las puertas a este camino que sigo recorriendo con amor y con gratitud'. A lo largo de los años, ha logrado lo que pocos artistas consiguen: permanecer vigente y querida. Su voz, su presencia escénica y su humildad la han llevado a representar a Panamá dentro y fuera del país. 'Cada vez que tengo la oportunidad de representar a Panamá, lo hago con orgullo. Llevo la bandera con honor, con todo mi corazón, con todas las ganas del mundo'.En escenarios internacionales, Yamilka ha demostrado que su talento trasciende fronteras. Sin embargo, su mayor orgullo sigue siendo su gente. 'Mi público ha crecido conmigo. Me ha visto evolucionar, caer, levantarme y seguir. Esa conexión no se construye de un día para otro, se cultiva con honestidad y respeto'.