Cúmulos en el Museo de Arte Contemporáneo

En el Museo de Arte Contemporáneo se presenta actualmente “Cúmulos: 10 + años de Estudio Nuboso”, una exposición que reúne a 25 artistas en este espacio recreado para el arte en la antigua y extinta Zona del Canal, una propuesta que dejamos que la explique el mismo texto introductorio: “Estudio Nuboso es una iniciativa que nace hace más de diez años en Panamá de la mano de la artista y facilitadora Ela Spalding (Panama, 1982) como una organización de arte y ecología, dedicada a propiciar una mejor relación entre los humanos y los contextos naturales que habitamos.

A través de una estructura de trabajo colectivo que organiza residencias, talleres, publicaciones, exhibiciones y proyectos audiovisuales, Estudio Nuboso se ha venido preocupando por crear espacio y tiempo que posibiliten encuentros entre distintas áreas del conocimiento y la cultura, con un enfoque en el cuidado y regeneración de los ecosistemas tropicales de Panamá”.

Como puede leerse del texto, no deja de ser llamativo el interés de los organizadores, es decir, interesarnos por un proyecto de gran envergadura, cuya propuesta está orientada a la regeneración de los ecosistemas tropicales, por un lado, y acercar al público, a través del arte, a las investigaciones científicas y los temas ambientales. En este sentido, el texto nos sitúa, además, en el Panamá contemporáneo, cruzado por las tensiones medioambientales que caracterizaron las protestas masivas contra la industria minera en el 2024.

Lamentablemente, la exposición no recoge imágenes de estas protestas o una propuesta artística que se haya confrontado con esa experiencia única e inédita en el país y en la región. Hay, en efecto, varias propuestas artísticas, desde los versos de la escritora Jennifer Spector escritos a la entrada del museo, “Invitación”, donde leemos lo siguiente: “Corre a tierra/Suelo que canta/Paisaje idílico afinado por abertura/Terremoto terreno fracturado/Serranía de la montaña¨, hasta la propuesta de Emily Zhukov, donde leemos que ¨La tierra no es una isla y, sin embargo, somos nuestros únicos vecinos. Nadie vendrá a salvarnos de nosotros mismos¨, pasando por los lingotes de tierra (y no de oro) de Claire Pentecost, Soil-Erg, presentado en Documenta, con el cual propone un nuevo sistema de valores económicos basado en la tierra.

Cada propuesta, como la de Ela Spalding, “Suelo”, es ir a la tierra, cuidarla y regenerarla y, como ella misma dice, fue el proyecto con que comenzó Estudio Nuboso hace diez años, donde se propuso una metodología de co-creación del presente y del futuro con la colaboración de artistas y científicos que van del micro al macrocosmos, sin olvidar el jardín, el cuerpo, el hogar y hasta el planeta. Propuesta generosa la de Estudio Nuboso como también se refleja en el proyecto Corredores Culturales y Naturales con la colaboración de Dominique Ratton Pérez que presenta el trabajo Sistema de Ecos, que es “una capa más”, “para tejer gestos de solidaridad planetaria”.

Desafortunadamente, no puedo comentar aquí cada una de las valiosas aportaciones de los artistas, pues ninguna deja de transmitirnos una lectura y una imagen de esta tierra, pero lo que sí no puedo dejar de comentar es que la idea que reúne a todos estos artistas es una idea que ya no se concibe por estudiar la relación entre la técnica y los seres humanos, como había sido, por ejemplo, con el Bauhaus, que también fue un proyecto total que quiso reunir la ciencia, los oficios y el arte en la primera mitad del siglo XX.

Ahora bien, a Estudio Nuboso lo que le interesa es la relación con la naturaleza para regenerarla, un proyecto, sin embargo, que está siempre presente en la crítica del mundo moderno dominado por la técnica, la industria y la acumulación de capital, una crítica que ha impulsado a los artistas a crear comunidad, volver a la naturaleza, regenerarla, en fin, es una utopía recurrente legítima que vive en el seno de la crítica a la modernidad capitalista. Pero ¿cómo se presenta, hoy día, toda esta problemática en la época de la inteligencia artificial? Quizás habría que volver a la vieja frase de Adorno de que la técnica no es el problema, sino la utilización que hacemos de ella para evitar caer en ingenuidades o utopías innecesarias que hoy día quizás ya no aporten mucho. ¿Cuál es el lugar de la técnica en el mundo actual y, por ende, de la naturaleza, y de nosotros mismos como especie humana?

Esta es una pregunta que me hace falta en la propuesta Cúmulos, porque no solo el nacimiento del Istmo de Panamá transformó el ecosistema, sino que también la construcción misma del Canal de Panamá significó una transformación radical del territorio, del espacio natural y cultural del país: aquí la utopía capitalista diseñó espacios “naturales” nunca vistos en el trópico. ¿Y cómo se enfrentan las nuevas generaciones a esta presencia del Canal y, en términos generales, a los retos de un país como Panamá con una agenda de regeneración medioambiental?

Esta es una pregunta abierta que Estudio Nuboso, en sus diez años de trabajo continuo, ha tratado de resolver con los artistas reunidos con el proyecto Cúmulos, un proyecto del presente y del futuro.