Dabaiba Conte de Nilipour: ‘Si la sociedad no entiende el autismo, no puede haber inclusión real’

Un aspecto destacable de las historias de las familias que tienen personas con autismo dentro de su entorno es la capacidad de las madres para luchar y no resignarse ante el diagnóstico de sus hijos. Al ser consultada sobre este aspecto, Conte de Nilipour consideró que ese impulso podría explicarse con el vínculo inquebrantable que mantiene una madre con su hijo y que le incentiva a no rendirse ante las circunstancias.'En cuanto al peso que recae sobre las madres, es innegable que es grande. Pero también es importante decir que no es solo el peso que siente la madre, sino toda la familia. Cuando hay un miembro que requiere más atención, toda la dinámica familiar cambia. Hay sacrificios, especialmente en el tiempo que se dedica a otros hijos, pero también hay oportunidades para que cada miembro aporte desde su lugar. También es importante el apoyo emocional. Muchas madres necesitan acompañamiento psicológico o psiquiátrico para poder manejar la situación. En mi caso, tuve la suerte de contar con una familiar psiquiatra que me ayudó a entender algo clave: debía aceptar el diagnóstico. Yo decía que nunca lo iba a aceptar, pero ella me explicó que ese era el primer paso para poder ayudar a mi hijo, a mi familia y a mí misma', reflexionó.