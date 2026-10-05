De Ricky Martin a Hombres G: las novedades musicales que marcan la semana

El funk carioca de Ricky Martin, el bolero norteño de Ricardo Arjona con Grupo Firme y el pop urbano de Paulo Londra encabezan una semana de novedades de la música latina, en la que también regresaron Hombres G y los veteranos del reguetón De La Ghetto, Yandel, Ivy Queen y Randy.

El puertorriqueño Ricky Martin y el brasileño Pedro Sampaio publicaron ‘Pikito pikito’ (piquito), una mezcla de funk carioca, samba y pop sobre un encuentro fugaz. La estrenaron el domingo en el estadio Maracaná, durante el descanso del primer partido de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) en Río de Janeiro. En febrero, Martin había acompañado a Bad Bunny en el espectáculo de la Super Bowl.

El guatemalteco Ricardo Arjona y los mexicanos Grupo Firme estrenaron ‘Amor factura’, una canción que combina el regional mexicano y el bolero norteño para contar la historia de un hombre utilizado por una mujer. Es el primer sencillo de ‘De todo un poco’, el próximo disco de Arjona. El cantautor tenía una treintena de canciones producidas en ciudades como Nashville, Londres y Estocolmo cuando vio en un video a Eduin Caz, vocalista del grupo, interpretar su tema ‘Hongos’.

El argentino Paulo Londra estrenó el miércoles ‘hIGhLIGhTS’, un tema de pop urbano con sonidos de los años 2000 sobre una relación sin etiquetas, marcada por el deseo y los encuentros nocturnos. El lanzamiento llega después de ‘Me asfixia la ciudad’ y es el último adelanto de ‘Entre cielos’, el disco que publicará el 21 de octubre. Londra saltó a la fama en 2018 con ‘Adán y Eva’.

Los puertorriqueños De La Ghetto y Yandel publicaron ‘Algún día’, un reguetón sensual sobre una pareja que invierte los papeles. Ella aplazaba cada cita con un ‘algún día’ y ahora, cuando busca algo serio, es él quien le da la misma respuesta. Se trata del primero de los nuevos lanzamientos que prepara De La Ghetto, quien ya había coincidido con Yandel en 2015 en ‘Fronteamos porque podemos’, junto a Daddy Yankee y Ñengo Flow.

La puertorriqueña Ivy Queen estrenó ‘No lo dejes caer’, un canto a la mujer que conoce su fuerza y no espera la aprobación de nadie. “Esta canción es pa’ la mujer que no deja caer su corona”, explicó la cantante. Conocida como ‘la Reina del reguetón’, en 2024 se convirtió en la primera artista del género en encabezar un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York.

El puertorriqueño Randy, integrante del dúo Jowell & Randy, publicó ‘Romances de una nota Vol. 3’, un álbum de 16 canciones con el que cierra la trilogía que inició en 2009 con su primer disco en solitario. En el álbum canta con Wisin, Arcángel, Young Miko, los venezolanos Rawayana y su compañero Jowell, entre otros.

Los españoles Hombres G estrenaron ‘Gilipollas’, el primer adelanto de ‘Acojonante’, su próximo disco. El título es un insulto coloquial que en España equivale a ‘idiota’. La canción, de rock clásico y rhythm and blues, critica con humor las opiniones y los modos de vida que llevan a pronunciarlo. El tema recupera el tono burlón de ‘Marta tiene un marcapasos’, uno de los clásicos del grupo.