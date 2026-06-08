Del cine iraní al francés: la apuesta internacional del Cine Universitario

Como cada semana, el Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá renueva su cartelera con una variada selección de propuestas cinematográficas. En esta ocasión, presenta un ciclo de cine internacional que se desarrollará del 8 al 12 de junio, con funciones programadas a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

La programación inicia el lunes 8 de junio con la proyección de la película francesa Los Muchachos Salvajes (2017), dirigida por Bertrand Mandico y protagonizada por Pauline Lorillard y Vimala Pons. La historia sigue a cinco jóvenes —interpretados por actrices— aficionados al arte y la transgresión, quienes cometen un crimen y son castigados con un viaje a una isla sobrenatural a bordo del barco de un holandés conocido por su sadismo. La cinta recibió la Palma de Oro al Mejor Filme en el Festival de Cannes.

El martes 9 de junio será el turno de la película iraní Fue Solo un Accidente (2025), del director Jafar Panahi. La trama gira en torno a un mecánico que cree reconocer a quien fue su torturador durante un periodo de encarcelamiento. Convencido de su identidad, lo secuestra e intenta enterrarlo vivo en el desierto, aunque el hombre niega las acusaciones. El filme también fue galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La comedia de ciencia ficción francesa Increíble pero Cierto (2022) se exhibirá el miércoles 10 de junio. La película narra la historia de una pareja que compra la casa de sus sueños y descubre que el sótano conduce a un espacio donde el tiempo se altera y las personas rejuvenecen. La función estará acompañada por la proyección del cortometraje estadounidense La Búsqueda (1984). La cinta obtuvo el premio a Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en Barcelona, España.

El jueves 11 de junio se proyectará la película dramática alemana Amrum (2025), ambientada en la isla del mismo nombre durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a un niño integrante de las juventudes nazis que intenta cumplir un deseo de su madre embarazada, ferviente simpatizante del régimen. La producción obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Actor para el joven intérprete Jasper Billerbeck en el Festival de Cine de Barcelona.

Ese mismo día también se presentará el cortometraje italiano La Mina (2025), de Randa Maroufi, centrado en una explotación minera que, pese a haber sido clausurada en 2001, continúa operando de manera clandestina. La obra recibió un Premio Especial en el Festival de Cannes.

La programación concluirá el viernes 12 de junio con la exhibición de la película estadounidense Lurker, dirigida por Alex Russell. El filme se adentra en la vida de un empleado de tienda que logra infiltrarse en el círculo íntimo de un cantante al borde de la fama, donde el acceso al artista termina convirtiéndose en una cuestión de vida o muerte.

La jornada también incluirá la proyección del cortometraje La Espina del Roble y la Vieja Rosa del Amor, una historia fantástica centrada en un hechicero que revela sus secretos a la Dama del Lago, la mujer de la que está enamorado.