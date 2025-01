Del pasado al presente: el coaching y tu marca personal

Cuando comencé mi camino como coach, pensé que para lograr credibilidad debía dejar atrás mi experiencia como marketera. Había pasado más de 20 años desarrollando estrategias de marketing para marcas globales, pero en mis inicios como coach creí que ese pasado no aportaba valor a mi nueva vocación.

Pensaba que el coaching debía surgir de un “nuevo comienzo” y no de una carrera previa. Con el tiempo, entendí que mi experiencia previa no era un obstáculo, sino una ventaja. Haber trabajado con marcas globales me dio herramientas únicas para entender cómo construir y proyectar una identidad poderosa, tanto para empresas como para individuos.

Hoy, integro mi expertise como marketera y coach para ayudar a personas a construir marcas personales auténticas y diferenciadas. Mi pasado profesional no solo enriquece mi oferta de valor, sino que también es el pilar que me distingue como una coach especializada en marcas personales con alma.

Tu Historia Profesional: La Clave de tu Diferenciación

Al igual que yo, muchos ‘coaches’ tienden a subestimar su trayectoria profesional previa, pero esa experiencia y aptitudes humanas es lo que justo nos permite destacarnos en la era de la IA. Perfeccionar tus habilidades y valorar más que nunca tus experiencias te dan poder. Según un estudio de LinkedIn, el 91% de los profesionales afirma que las aptitudes humanas (o interpersonales) son cada vez más importantes.

Tu profesión anterior te dio habilidades, conocimientos y perspectivas que pueden añadir profundidad a tu oferta como coach. Esas habilidades no solo construyen tu autenticidad, sino que también refuerzan la confianza que inspiras en tus clientes al demostrar que entiendes sus retos desde un ángulo único. Por ejemplo:

• Un consultor financiero que ahora es coach puede ayudar a emprendedores a tomar decisiones más informadas sobre sus negocios.

• Un docente que ahora se dedica al coaching puede destacar por su capacidad para estructurar programas educativos claros y motivadores

• Un psicólogo que ahora se dedica al coaching puede destacar su capacidad para entender y abordar los aspectos emocionales del desarrollo personal..

Antes de avanzar, es importante resaltar que la disciplina del coaching profesional con aval internacional, no es lo mismo que terapia, psicología, counselling (consejería psicológica) ni mentoría. El coaching es un proceso de acompañamiento de personas con una estabilidad en su salud mental, enfocado en objetivos y resultados desde el presente hacia el futuro deseado de quien consulta.

¿Cómo el coaching te puede ayudar a construir tu marca personal desde tu pasado?

El coaching ofrece diversas herramientas para el abordaje y una de ellas es el modelo GROW (Goal, Reality, Options, Will), la cual puede ayudarte a construir tu marca personal y capitalizar tu experiencia previa. Aquí te explico cómo aplicarlo:

1. Goal (Meta): Define tu propósito único

Pregúntate: ¿Qué quiero lograr con mi marca personal? Este propósito debe estar alineado con quién eres y lo que has vivido.

2. Reality (Realidad): Reconoce tu punto de partida

Haz una evaluación honesta de tu trayectoria. Reflexiona: ¿Qué habilidades, logros y aprendizajes de mi pasado puedo aportar al coaching? Este análisis te permitirá identificar los aspectos más valiosos de tu experiencia.

3. Options (Opciones): Identifica cómo comunicar tu valor

Explora maneras de integrar tu historia en tu marca. Esto puede incluir ejemplos concretos de tu carrera previa, casos de éxito y las herramientas que te hacen único. Por ejemplo, puedes compartir en redes sociales cómo resolviste problemas en tu carrera previa y cómo eso te capacita como coach.

4. Will (Voluntad): Comprométete a ser auténtico

El compromiso con tu historia personal y profesional es lo que fortalecerá tu marca. Define acciones claras para comunicarla, como crear contenido en redes sociales, participar en eventos o escribir artículos.

Integrar tu experiencia previa en tu marca personal como coach no solo te hace más auténtico, sino que también te permite conectar de manera más profunda con tus clientes y diferenciarte en un mercado saturado.Recuerda, abrazar todo lo que eres y convertirlo en la fuerza que impulse el éxito de tu marca personal en el presente y el futuro.