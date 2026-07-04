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Viajar a Estambul: guía cultural por sus lugares más emblemáticos

Para quienes visitan Estambul, realizar un paseo en barco al atardecer es una experiencia inolvidable
Para quienes visitan Estambul, realizar un paseo en barco al atardecer es una experiencia inolvidable Lourdes García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 00:00
Estambul no es solo un destino turístico, es una experiencia que conecta pasado y presente, tradición y modernidad, y que deja en cada visitante la sensación de haber sido parte de una historia que sigue viva

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El recorrido por Estambul comienza inevitablemente en el Bósforo, ese estrecho que separa Europa de Asia y que ha sido testigo de siglos de historia, comercio y encuentros culturales.

Navegar por sus aguas es contemplar palacios otomanos, fortalezas bizantinas y mansiones modernas que se alinean en ambas orillas, como guardianes de un pasado que nunca se desvanece.

En los últimos años, este paisaje ha cobrado una nueva dimensión gracias al auge de las novelas turcas, que han conquistado América Latina con sus historias de amor y drama.

Escenarios como el Bósforo se han convertido en protagonistas silenciosos de esas producciones televisivas, despertando la curiosidad de miles de espectadores que ahora sueñan con conocer en persona los lugares que vieron en pantalla.

Para quienes visitan Estambul, realizar un paseo en barco al atardecer es una experiencia inolvidable: el sol tiñe de dorado las fachadas y el contraste entre continentes se vuelve aún más mágico, ofreciendo una postal que combina romanticismo y cultura.

El palacio de Topkapı, situado en Estambul, fue el centro administrativo del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853.
El palacio de Topkapı, situado en Estambul, fue el centro administrativo del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853. Lourdes García | La Estrella de Panamá
Mezquita Azul

La siguiente parada es la Mezquita Azul, también conocida como la Mezquita del Sultán Ahmed. Construida en el siglo XVII, se distingue por sus seis minaretes y su interior decorado con más de 20.000 azulejos de Iznik en tonos azules, que le dieron su nombre popular.

Este templo no solo es un símbolo arquitectónico, sino también un espacio de culto activo, lo que obliga a los visitantes a mostrar respeto en su vestimenta y comportamiento.

Al ingresar, el visitante se encuentra con un ambiente de serenidad que contrasta con el bullicio exterior. La luz que se filtra por sus vitrales crea un juego de colores que realza la belleza de los mosaicos y las inscripciones coránicas.

Para quienes deseen conocerla sin aglomeraciones, lo recomendable es acudir temprano en la mañana, cuando las filas son más cortas y la calma permite apreciar cada detalle.

La Mezquita Azul, también conocida como la Mezquita del Sultán Ahmed.
La Mezquita Azul, también conocida como la Mezquita del Sultán Ahmed. Lourdes García | La Estrella de Panamá
El mosaico del vestíbulo suroeste con Justiniano y Constantino, ubicado en la Mezquita Santa Sofía.
El mosaico del vestíbulo suroeste con Justiniano y Constantino, ubicado en la Mezquita Santa Sofía. Lourdes García | La Estrella de Panamá
Santa Sofía

Muy cerca se encuentra Santa Sofía, o Ayasofya, un monumento que resume la historia de Estambul en sus muros. Construida en el siglo VI como basílica bizantina, fue convertida en mezquita durante el Imperio Otomano y hoy funciona como museo y mezquita a la vez.

Su cúpula monumental, que parece flotar sobre el espacio, es una obra maestra de la ingeniería antigua. Los mosaicos dorados, algunos restaurados con gran cuidado, muestran escenas religiosas que conviven con inscripciones islámicas, reflejando la fusión cultural y espiritual de la ciudad.

Santa Sofía es un lugar que invita a la contemplación y al asombro, y recorrerla con calma es indispensable para comprender su importancia histórica.

Los turistas deben dedicar tiempo a observar los detalles arquitectónicos y dejarse envolver por la sensación de estar en un espacio que ha sido testigo de imperios y transformaciones.

Las mezquitas son espacio de culto activo, lo que obliga a los visitantes a mostrar respeto en su vestimenta y comportamiento.
Las mezquitas son espacio de culto activo, lo que obliga a los visitantes a mostrar respeto en su vestimenta y comportamiento. Lourdes García | La Estrella de Panamá
El Gran Bazar

El viaje por Estambul no estaría completo sin adentrarse en sus mercados, verdaderos corazones de la vida cotidiana. El Gran Bazar, con más de 4.000 tiendas, es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo.

Sus pasillos forman un laberinto vibrante donde se ofrecen alfombras, joyas, artesanías y recuerdos únicos. El ambiente es una mezcla de voces, colores y aromas que reflejan siglos de comercio y tradición.

Para los visitantes, regatear es parte de la experiencia, una práctica que no solo busca obtener un mejor precio, sino también establecer un vínculo con los comerciantes.

Llevar efectivo es recomendable, ya que no todos los puestos aceptan tarjetas, y perderse entre sus pasillos es casi inevitable, pero también parte del encanto.

En los últimos años, este paisaje ha cobrado una nueva dimensión gracias al auge de las novelas turcas
En los últimos años, este paisaje ha cobrado una nueva dimensión gracias al auge de las novelas turcas Lourdes García | La Estrella de Panamá
El Bazar de las Especias, conocido como Misir Çarşısı, fundado en el siglo XVII.
El Bazar de las Especias, conocido como Misir Çarşısı, fundado en el siglo XVII. Lourdes García | La Estrella de Panamá
Bazar de especias

A pocos pasos se encuentra el Bazar de las Especias, conocido como Misir Çarşısı, fundado en el siglo XVII. Este mercado es un festín para los sentidos: los aromas de azafrán, canela, pimienta y mezclas de té llenan el aire, creando una atmósfera única.

Aquí se pueden adquirir especias, frutos secos y dulces turcos como el lokum, que se ha convertido en un símbolo de hospitalidad. Los comerciantes suelen ofrecer degustaciones, lo que permite al visitante probar antes de comprar.

Para quienes deseen llevar un recuerdo gastronómico de Estambul, es recomendable llevar pequeñas bolsas herméticas que conserven las especias durante el viaje.

El Bazar de las Especias es también un lugar ideal para observar la vida local, ya que muchos habitantes de la ciudad acuden allí para abastecerse de productos frescos y tradicionales.

Para los turistas, la recomendación es recorrer la ciudad con calma, permitirse perderse en sus calles y dejarse sorprender por la riqueza cultural que se manifiesta en cada detalle.

Estambul no es solo un destino turístico, es una experiencia que conecta pasado y presente, tradición y modernidad, y que deja en cada visitante la sensación de haber sido parte de una historia que sigue viva.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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