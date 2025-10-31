Día de Muertos en México: una celebración entre la vida y la muerte

<b>Cada 1 y 2 de noviembre, México se transforma en un país que celebra la muerte con alegría. </b>Altares adornados con flores de cempasúchil, velas encendidas, pan de muerto, calaveras de azúcar y retratos de familiares fallecidos llenan los hogares y cementerios en honor a quienes partieron.Esta tradición, <b>declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003,</b> tiene raíces en las culturas prehispánicas, que consideraban la muerte como parte de un ciclo natural. Los pueblos originarios solían enterrar a sus muertos con ofrendas para guiarlos en su camino al Mictlán, el lugar de descanso de las almas.<b>Con la llegada de los españoles, la festividad se fusionó con las creencias católicas del Día de Todos los Santos</b>, dando origen al Día de Muertos como se conoce hoy.De este sincretismo surgieron elementos como las velas, cruces y el pan de muerto, que se mezclaron con el copal, el maíz y las flores indígenas.<b>El símbolo más reconocido de esta fecha es 'La Catrina', figura creada por José Guadalupe Posada</b> y popularizada como una representación elegante de la muerte. Con el paso del tiempo, esta imagen se ha convertido en un ícono internacional de la cultura mexicana.Hoy, <b>el Día de Muertos sigue evolucionando.</b> Desfiles, comparsas y festivales se suman a las ofrendas tradicionales, manteniendo viva una celebración que une pasado y presente, y que demuestra que, en México, la muerte no es el final, sino un motivo más para celebrar y apreciar la vida.