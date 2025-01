El arte de actuar: Los rostros más memorables del 2024

Sin duda alguna, el 2024 fue un año de estrenos de películas singulares, como lo fue The substance, Wicket, Las tres hijas, The apprentice, Smile 3, entre otras que acapararon las salas de cine alrededor del mundo.

Aquí te contamos cuáles fueron esas actuaciones destacables según la página BuzzFeed, centrada en el seguimiento de contenido viral. También haremos un pequeño recorrido en la trayectoria profesional de cada uno:

David Howard Thornton convirtió a Art el payaso en Terrifier 3, en un ícono del cine de horror sin decir ni una sola palabra. Thornton es un actor estadounidense de cine y televisión, conocido principalmente por su personaje Art el payaso en la franquicia de terror Terrifier.

Elizabeth Olsen demostró en Las tres hijas, que su talento trasciende mucho más allá de solo ser la Bruja Escarlata de Marvel. Olsen es una actriz estadounidense. Comenzó a actuar a los cuatro años junto a sus hermanas mayores Mary-Kate y Ashley Olsen.

Chris Hemsworth, en su actuación del Dr. Dementus, entregó a uno de los mejores villanos del año con su papel en Furiosa: de la saga Mad Max. Hemsworth es un actor, actor de voz y productor australiano. Criado en la comunidad de Bulman, al norte de Australia, mostró interés por la actuación motivado por su hermano mayor e inició su carrera en 2002 con apariciones menores en series de televisión de su país.

El trabajo de Zoe Saldaña es hipnotizante, más allá de la polémica que ha generado la película En busca de Emilia Pérez. Es una actriz y modelo estadounidense de origen dominicano. Conocida principalmente por su trabajo en franquicias de películas de ciencia ficción, ha protagonizado cuatro de las películas más taquilleras de todos los tiempos como Avatar, Avatar: The way of water, Avengers: Infinity war y Avengers: Endgame. Las películas en las que ha aparecido han recaudado más de $15 mil millones en todo el mundo.

Zendaya, en la película Challengers demuestra porque es una de las mejores actrices de su generación al interpretar a Tashi Donaldson, una mujer ambiciosa y determinada que se enrolla en un triángulo amoroso. Zendaya es una actriz y cantante estadounidense.Entre sus galardones se incluyen dos premios Primetime Emmy y un Globo de Oro. En 2022, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Cynthia Erivo en Wicked regaló un personaje con el que cualquier persona que haya sufrido bullying se puede identificar. Adicional a eso, se suma su gran talento musical demostrado en esta película. Es una actriz, cantante y compositora británica, ganadora de un Premio Tony por la obra musical The Color Purple y ganadora de un Premio Oscar por la película biográfica Harriet.

Raúl Briones con su papel de Pedro en La cocina se posiciona como uno de los mejores actores mexicanos que hay. Según BuzzFeed “Briones entregó un personaje que te hace sentir un montón de cosas y simplemente no puedes dejar de pensar en él”. Es un actor de cine y teatro mexicano, ganador de tres Premios Ariel por sus trabajos en Asfixia, Una película de policías y El norte sobre el vacío.

Sarah Margaret Qualley en The substance, demostró que es una actriz capaz de actuar al lado de Demi Moore y estar a la altura. Qualley es una actriz estadounidense. Hija de la también intérprete Andie MacDowell, practicó ballet desde pequeña y su interés por esa danza la llevó a anotarse en la North Carolina School of the Arts a los catorce años.

Naomi Scott ha sorprendido con una de las mejores actuaciones del año en Smile 2, su interpretación fue excepcional, demostrando un nivel de talento que merece reconocimiento. Es lamentable que las premiaciones sigan ignorando el género de terror, porque lo que ella logró en esta película definitivamente merece un premio. Naomi Grace Scott es una actriz, cantante, bailarina y compositora británica.

Ariana Grande soñó toda su vida con ser Glinda en Wicked y cuando le dieron la oportunidad superó todas las expectativas. Posee una reconocida trayectoria como cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Comenzó su carrera musical en Broadway a los 15 años en el musical 13. Saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat.

Jeremy Strong en The apprentice nos demuestra que es uno de los mejores actores interpretando al intimidante Roy Cohn. Strong es un actor estadounidense de cine y teatro, principalmente conocido por su papel de Kendall Roy en la serie de televisión estadounidense Succession, por la que ganó el premio Primetime Emmy como mejor actor en una serie dramática en 2020.

Carla Sofía Gascón con su papel del film En busca de Emilia Pérez se convirtió en uno de los personajes más interesantes del año y esto se debe al gran trabajo que realizó. Gascón es una actriz española de cine y televisión. Desarrolló su carrera en televisión en España y México, hasta que en 2013 participó en Nosotros los nobles de Gary Alazraki, la película más taquillera de la historia de México.

Daniel Craig este año nos regaló la mejor actuación de su carrera con Queer interpretando a Lee, un hombre necesitado de amor y ahogado en su soledad. Craig, es un actor británico de cine, teatro y televisión. Debe su notoriedad especialmente por ser el sexto actor en encarnar en el cine al personaje de James Bond del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions.

El trabajo que hizo Adrien Brody en The brutalist, es algo impresionante, e independientemente de que se lleve el Oscar o no, su actuación entrará en los libros de historia. Brody, es un actor, productor y modelo estadounidense. Saltó al estrellato mundial en el año 2002, tras su actuación en la película El pianista, de Roman Polanski, la cual le valió el premio Óscar como mejor actor principal, convirtiéndose así en el actor más joven de todos los tiempos en lograrlo en esa categoría, con tan solo 29 años de edad.

Demi Moore regresó a las grandes ligas con The substance, en un papel que hizo al público cuestionarse sobre lo que es la belleza y cuál es el valor como personas. Moore, es una actriz, modelo y productora estadounidense. Después de realizar papeles pequeños en películas y un papel recurrente en la serie de televisión General hospital, Moore estableció su carrera en la década de 1990.

No es nada fácil crear una actuación memorable y este año Sebastian Stan regaló dos con su papel como el inseguro Edward en A different man y como un Donald Trump capaz de vender a su abuelita en The apprentice. Stan es reconocido por su papel de Bucky Barnes, superhéroe de Marvel. En televisión, interpretó a Carter Baizen en Gossip girl, al príncipe Jack Benjamin en Kings, a Jefferson en Once upon a time y a T.J. Hammond en Political animals.