El arte restaura el Patrimonio Histórico del Casco Antiguo de Panamá

La vicepresidenta informó a este medio que el artista debe completar no solo el proceso creativo, sino también el de restauración de las puertas y ventanas, dependiendo de la obra que desee realizar.

En su octava edición, el The Door Project presentó 45 obras de arte de diferentes artistas. Kudo explicó a La Estrella de Panamá que los expertos tenían la libertad de plasmar en las puertas y ventanas entregadas lo que desearan.

El día de ayer, la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca) sostuvo una rueda de prensa en el edificio San Juan de Dios para presentar la octava edición de la subasta virtual de puertas y ventanas del The Casco Door Project.

Nuevas técnicas

“Encuentro de colibríes en heliconia” muestra cuatro variedades del ave volando por encima de flores. “Todas son aves nacionales que no muchos conocen que existen en Panamá”, aseguró. Entre ellas se encuentran el Amazilia colirrufa, Jacobinoi nuquiblanco, el ala de sable morado y mango pechinegro.

Leyda Ester Navarro presentó sus obras a través de las puertas y ventanas otorgadas por los miembros de Avaca y la iniciativa de The Door Project. Su técnica se conoce como “quilling” o filigrana de papel sobre madera.

Fuerza femenina

Su obra, la cual le tomó completar entre un mes y medio y dos meses, se presenta en porcelana fría sobre madera con unas sirenas que portan instrumentos típicos. “Son las criaturas mitológicas que más me llaman la atención”, expresó.

Jocsan Stewart es un joven de 28 años que se ha presentado por tercera vez en The Door Project. “Esta iniciativa me ha brindado un espacio para presentar mi arte en diferentes ocasiones y es increíble ver cómo, poco a poco, va creciendo”, explicó.

En la obra, Him resaltó las mariposas, ya que como explicó “siempre trato de enviar un mensaje y en este caso quise destacar la abundancia de mariposas que tenemos en el país”.

Sharon Him presentó su obra “Panamá está brillando” para resaltar la fuerza femenina en el retrato cuerpo entero de una mujer guna sobre un fondo bronce. Utilizó colores metálicos con un toque tridimensional y la implementación de acuarelas.

‘El caballero’ y ‘Sueños’

La fiesta del color

A Claudia Martínez Lara le fascina lograr una “fiesta de colores y naturaleza” en sus obras. Su inspiración parte desde su hogar, donde se rodea de abundante flora para pintar. Para su primera creación utilizó la técnica de acrílico sobre madera para pintar un abundante campo de plantas y flores.

Su segunda obra rinde homenaje a las frutas nacionales, sobre todo aquellas que no se conocen mucho. “A principios de año estuvimos en Boquete con unos amigos y vimos unos bananos rosados que me llamaron la atención. Me pareció alucinante y debía plasmarlo”, explicó.