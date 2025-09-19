‘El atlántico panameño’, una reflexión sociológica para no ignorar

Los sociólogos son por formación curiosos del que hacer de los pueblos. La sociología es definida en los compendios académicos del ciberespacio como la ciencia que estudia las sociedades humanas, incluyendo sus interacciones, organizaciones, instituciones, y los comportamientos individuales y colectivos dentro de ellas. Analiza cómo funcionan los grupos sociales, los procesos que los transforman, las causas del comportamiento humano, y cómo se construye y reproduce la realidad social a lo largo del tiempo, desde las dinámicas interpersonales hasta fenómenos a gran escala como la desigualdad o el poder. Al sociólogo Carlos David Castro Gómez, de amplia trayectoria nacional e internacional en el campo académico y pedagógico, se le percibe esa mirada, pero antes que eso, o por encima de ella, su definición universal revuelta con su origen caribe. De padre colombiano y madre colonense, nacido en el puerto de Colón, estudiante sobresaliente, y compañero de los mejores y más destacados estudiantes líderes nacionalistas de su época, Castro Gómez, fue a estudiar Sociología a Bogotá, a la universidad jesuita formadora de dirigentes del sistema, la Pontifica Universidad Javeriana, en un período en que las rebeliones juveniles estallaban en cada punto neurálgico del planeta. La Javeriana, a pesar de ser de élite, no escapó a los estremecimientos, y por allí estudiaron, igualmente, aunque en distintas facultades, líderes revolucionarios como Carlos Pizarro Leóngómez y Álvaro Fayad, o conservadores como Noemí Sanín, o Diego Pardo Kopell, o panameños como Jorge Eduardo Ritter. Castro Gómez, estudió y vivió prácticamente en la capital colombiana entre 1966 y 1972, y regresó a Panamá con méritos académicos que lo llevaron luego a estudiar una Maestría de Economía Política en la Victoria University of London, Londres, Inglaterra.