El Ballet de Camagüey ofrecerá parte de su repertorio en Panamá

Con un repertorio que abarca piezas clásicas hasta las contemporáneas, el Ballet de Camagüey (Cuba) promete llenar de arte al Teatro Balboa de ciudad de Panamá y cautivar al público. El 2 de marzo pisarán suelo panameño como parte de la gira que realizan por El Salvador, Honduras y Guatemala.

En tarima estarán 12 bailarines graduados interpretando obras clásicas entre las que destacan ‘Diana y Acteón’, el segundo acto del ‘Lago de los Cisnes’, ‘Majísimo’ que se ha convertido en un clásico en el repertorio de la Escuela, ‘Muñecos’ y ‘Aguas primaverales’.

“Es un programa compuesto por diferentes obras clásicas y contemporáneas, que es el repertorio de la compañía. Los artistas son graduados de la enseñanza artística de nuestro país. Lo que vamos a mostrar es precisamente el resultado de nuestro trabajo en obras clásicas, neoclásicas y contemporáneas”, comparte la directora del Ballet, Regina Balaguer.

La directora también señaló la importancia de este encuentro con el público panameño. “Es un encuentro con un público que no conocemos. Hace muchos años estuvimos en un festival; pero, con una sola bailarina, esta vez es un grupo más grande, nunca antes la compañía había llegado a Panamá. Creo que puede ser un encuentro con ese público que no nos conoce, que nos va a ver por primera vez, y sé que van a salir satisfechos del teatro con el trabajo y con el resultado de la escuela cubana”.

Balaguer anticipa un reencuentro con compañeros de la compañía de ballet de Panamá, “en los que tenemos también compañeros y amigos que estudiaron aquí con nosotros en el Ballet de Camagüey. Va a ser algo muy bonito para todos”.

En cuanto a la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos, la directora destaca la riqueza de la retroalimentación entre ambas partes. “Es una oportunidad de conocer la escuela cubana, el que no la conoce, y de nosotros ver el trabajo de Panamá. Va a ser muy provechoso para todos porque uno siempre está aprendiendo, siempre está conociendo cosas nuevas. Cada vez que uno puede ver algo diferente o puede contactar con personas que se dedican también a la danza, aprende algo nuevo. Ese calor, esa cercanía va a ser muy provechosa, pero muy linda también”.

Regina Balaguer, quien ha liderado la compañía durante 27 años, expresó su profundo amor y dedicación al ballet: “El ballet es mi vida. Me formé en la Escuela Nacional de La Habana, pero vine a cumplir una tarea en Camagüey y me quedé. He hecho toda mi vida en el baile. Es mi amor y es todo para mí. Ahí crecí como artista y me he mantenido durante años. Es mi casa”.