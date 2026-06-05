El calor y el insostenible modelo de desterrar la naturaleza de la ciudad

Los resultados de la generación de este índice también muestran con claridad la total exclusión de la naturaleza en el diseño urbano. <b>De los 1,064 barrios en la ciudad de Panamá, 471 (44%) tienen menos de 20% de cobertura arbórea y de estos hay 81 barrios que tienen solo un 5% de cobertura arbórea</b>. Dentro de este grupo de 81 barrios, en 60 de estos se registran temperaturas superficiales del suelo que oscilan entre 40 y 43° C, lo que evidencia la relación entre la falta de arborización y las altas temperaturas registradas en estos barrios.Los barrios que conforman el área más antiguamente urbanizada, -el corredor que va de Casco Antiguo a Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal, en conjunto con Betania y San Miguelito-, son las áreas que mantienen los índices de vulnerabilidad más altos. El análisis realizado muestra también que las dos variables que gobiernan el microclima urbano son la cobertura vegetal física (con 27.8%) y el porcentaje construido del suelo en cada barrio (con 26.7%). En la medida en que uno u otro indicador aumentan, aumenta o desciende la temperatura superficial del suelo, ‘la piel de la ciudad’.Los datos también muestran otro dato alarmante, tener espacio público no es igual a tener reducción de las altas temperaturas. <b>El espacio público solo aportó el 8.5% de la variación de las condiciones estudiadas dentro del modelo</b>. La disponibilidad de espacio público en la ciudad no está asociada mecánicamente al confort térmico. Un parque infantil pavimentado, una plaza seca o una cancha de concreto computan como espacio público por habitante, pero térmicamente se comportan igual que la superficie construida convencional.