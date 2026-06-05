El calor y el insostenible modelo de desterrar la naturaleza de la ciudad

No hay duda del impacto que las elevadas temperaturas pueden tener sobre el bienestar y la salud de la población en áreas urbanas. Se estima que en 2019 se registraron 356 mil muertes globalmente, debido a las altas temperaturas, siendo Medio Oriente, el sur y sureste de Asia y África las zonas más afectadas según reportaba la revista Nature en mayo de este año. Otro impacto sentido debido a las altas temperaturas se refleja en la factura eléctrica y en la presión sobre el sistema eléctrico. Para hogares, oficinas y negocios las altas temperaturas significan un mayor uso del aire acondicionado (tanto por mayor tiempo de uso como por temperaturas más bajas del termostato), lo que se refleja en cuentas cada vez más elevadas. Las áreas urbanas en especial registran temperaturas más altas que sus áreas naturales y rurales más próximas debido a un efecto conocido como las ‘islas urbanas de calor’, el cual se caracteriza porque las superficies con que se construyen las ciudades, -zinc, cemento, ladrillo, etc.-, retienen el calor de la radiación solar durante el día, y lo liberan durante la noche, haciendo que las noches sean más calurosas y las viviendas se conviertan en saunas.

Utilizando datos de los satélites de la constelación Copernicus se obtuvieron datos sobre la temperatura superficial del suelo (2019-2025) mientras que para la cobertura y altura de los árboles (2024) se utilizaron datos publicados por Meta. En base a este y otros indicadores adicionales, el Observatorio de Riesgo Urbano de Florida State University, Esri Panamá y Metromapas, construimos el ‘Índice de vulnerabilidad térmica urbana para la ciudad de Panamá’. Este índice permite validar lo evidente, que aquellas áreas con mayor superficie construida y menos árboles, son las que registran las temperaturas superficiales del suelo (°C) más altas. Dentro del análisis para este índice pudimos identificar que los 20 barrios con mayor índice de vulnerabilidad térmica urbana conforman un grupo muy marcado por la combinación de alta superficie construida, baja cobertura arbórea y doseles muy reducidos. En estos barrios el índice registra valores entre 79.25 y 86.34, con un promedio de 81.15, muy por encima del promedio general de la ciudad, que es aproximadamente de 63.59. Entre los barrios que lideran este ranking de vulnerabilidad térmica se encuentran, Residencial Las Américas con un índice de 86.34, Parque de Alicante con 83.50, Rainforest Villas con 83.15, Brisas del Nuevo Hipódromo con 82.64 y Urbanización Don Bosco con 82.38.

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Los resultados de la generación de este índice también muestran con claridad la total exclusión de la naturaleza en el diseño urbano. De los 1,064 barrios en la ciudad de Panamá, 471 (44%) tienen menos de 20% de cobertura arbórea y de estos hay 81 barrios que tienen solo un 5% de cobertura arbórea. Dentro de este grupo de 81 barrios, en 60 de estos se registran temperaturas superficiales del suelo que oscilan entre 40 y 43° C, lo que evidencia la relación entre la falta de arborización y las altas temperaturas registradas en estos barrios. Los barrios que conforman el área más antiguamente urbanizada, -el corredor que va de Casco Antiguo a Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal, en conjunto con Betania y San Miguelito-, son las áreas que mantienen los índices de vulnerabilidad más altos. El análisis realizado muestra también que las dos variables que gobiernan el microclima urbano son la cobertura vegetal física (con 27.8%) y el porcentaje construido del suelo en cada barrio (con 26.7%). En la medida en que uno u otro indicador aumentan, aumenta o desciende la temperatura superficial del suelo, ‘la piel de la ciudad’. Los datos también muestran otro dato alarmante, tener espacio público no es igual a tener reducción de las altas temperaturas. El espacio público solo aportó el 8.5% de la variación de las condiciones estudiadas dentro del modelo. La disponibilidad de espacio público en la ciudad no está asociada mecánicamente al confort térmico. Un parque infantil pavimentado, una plaza seca o una cancha de concreto computan como espacio público por habitante, pero térmicamente se comportan igual que la superficie construida convencional.

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Diseño urbano, espacio público y arborización La normativa panameña para el diseño de las urbanizaciones contiene escasas consideraciones respecto a la conservación de las áreas arborizadas. El Decreto Ejecutivo 23 que reglamenta la Ley 6 de 2006 de Ordenamiento Territorial, se limita a indicar que “los espacios libres y zonas verdes públicas mantendrán su carácter, prioritariamente con árboles, grama y jardines, si bien se admiten las instalaciones infantiles y las actividades deportivas de superficie no cubierta ni cerrada”. A un nivel más específico, los ‘Códigos de zona y normas de desarrollo urbano para el Área del Canal’ (2002), incorporan algunos requerimientos de arborización según tipología de espacios: parques infantiles y vecinales (1 árbol por cada 100 m2); áreas recreativas y plazas (1 árbol por cada 300 m2); y finalmente los parques interbarriales y parques distritales (1 árbol por cada 200 m2). Son justamente barrios en las áreas revertidas, los que presentan un mayor grado de arborización y menores temperaturas superficiales del suelo, o la ‘piel urbana’.