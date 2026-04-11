El Canal de Panamá, una ruta de tránsito parcialmente en peligro

Ante este escenario, Panamá enfrenta el reto de fortalecer su modelo logístico dentro de un contexto internacional donde las rutas comerciales tienden a diversificarse. Históricamente, la principal ventaja del país ha sido su posición geográfica, pero los cambios en el comercio mundial sugieren la necesidad de complementar esta ventaja con una estrategia de diversificación logística; y un sector productivo que al menos logre abastecer de alimentos y energía abundante y barata al mercado interno (seguridad alimentaria y energética).Uno de los desafíos centrales consiste en consolidar una plataforma logística integrada que articule el Canal con la economía interna, con puertos, zonas logísticas y servicios asociados al comercio internacional. Esto permitiría reforzar el papel del país como centro regional de redistribución de mercancías, independientemente de los cambios en las rutas marítimas globales.Otro reto importante es la sostenibilidad de los recursos hídricos necesarios para la operación del Canal, especialmente frente a la variabilidad climática. Esto refuerza la necesidad de políticas orientadas a la planificación ambiental y a la resiliencia de la infraestructura estratégica. Al respecto, la pregunta que me formulo es: ¿Será necesario el embalse del río indio en el contexto del deshielo?