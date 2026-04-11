El Canal de Panamá, una ruta de tránsito parcialmente en peligro

El valor de la histórica ruta de tránsito del Istmo de Panamá nuevamente peligra. Esta vía que fue trazada por la corona española en el siglo XVI, sobre los caminos previamente establecidos por la población originaria del territorio, en cuatro oportunidades en el pasado ha perdido su valor. La primera vez ocurrió cuando las ferias de Portobelo terminaron interrumpidas (1702-1721) debido a la Guerra de Sucesión en la metrópolis española (1701-1715). La segunda, cuando se suspendieron de manera definitiva entre 1739 y 1748; agravándose la situación cuando el rey Carlos III liberó los puertos de Hispanoamérica por medio de la promulgación de la Real Cédula de Libre Comercio en 1778. La tercera, cuando la corona española desistió de retener a su reino las distintas comarcas americanas que se habían declarado independientes de la metrópolis ibérica. La cuarta, ocurrió cuando la Pacific Mail Steampship Company transportó su último cargamento sobre el ferrocarril transístmico. Habrá—tal vez— una quinta oportunidad, ya que la importancia de la ruta transístmica para el comercio global está siendo parcialmente amenazada por el deshielo del Ártico. No obstante, de convertirse esta vía marítima a mediados del siglo corriente en una zona de tránsito permanente, será más corta y económica para los buques que viajan entre la Costa Noreste de Estados Unidos y Asia; como para aquellos que navegan entre Asia y Europa. Esto implicaría el ahorro de la espera y los gastos que conlleva ésta, como también el pago del peaje por el uso del Canal. Suponiendo que el Ártico sea una zona de paz, con bajo riesgos de desastres naturales; y sin tanta regulación por parte de los países que comparten ese espacio geográfico. Bajo este escenario el Canal de Panamá perdería entre el 10 y 25 por ciento de la totalidad de las toneladas de carga que atraviesan actualmente la vía interoceánica. Para el resto de las rutas que conectan a Asia con el Sureste de Estados Unidos (10-15%) y con el Golfo de México (10-15%). En este contexto, la ruta del Ártico será posiblemente una vía complementaria. Tengamos en cuenta que la ruta vinculante entre la costa este de Estados Unidos y Asia es la más importante para la ruta transístmica; ella representa casi el 50% de las toneladas de carga que atraviesan por el lago Gatún.

El deshielo del Ártico

El progresivo deshielo del Ártico constituye una de las expresiones más visibles del cambio climático y, al mismo tiempo, un fenómeno con implicaciones geoeconómicas para el comercio internacional. La reducción del hielo marino, particularmente en verano, está ampliando las posibilidades de navegación en rutas anteriormente consideradas inviables para el transporte comercial regular. Desde la perspectiva de la economía política internacional, este proceso puede interpretarse como una posible reconfiguración de las rutas del comercio global, donde algunos corredores tradicionales podrían enfrentar una competencia relativa por la aparición de trayectos más cortos entre Asia, Europa y el Noreste de Estados Unidos. Sin embargo, esta posibilidad continúa condicionada por importantes limitaciones estructurales como los altos costos operativos, la escasa infraestructura portuaria, los riesgos ambientales y la necesidad de marcos regulatorios estables. Por ello, la consolidación del Ártico como alternativa plenamente competitiva dependerá tanto de factores climáticos como del desarrollo institucional y logístico que permita reducir la incertidumbre operativa.

Ruta de la Seda Polar

La República Popular de China ha planteado la posibilidad de cooperar con los distintos actores involucrados en el desarrollo de una “Ruta de la Seda Polar”, mediante el impulso de las rutas marítimas del Ártico (el Paso del Noreste, del Noroeste y la ruta transpolar central). En este contexto, promueve la participación de sus empresas en la construcción de infraestructuras asociadas a estas vías y fomenta la realización de travesías comerciales experimentales dentro del marco jurídico vigente, con el propósito de facilitar su futura consolidación como corredores de navegación comercial regulares. Asimismo, China otorga una alta prioridad a la seguridad de la navegación en estas rutas árticas. Para ello, ha impulsado investigaciones especializadas y ha fortalecido de manera sostenida los estudios hidrográficos, con el objetivo de mejorar las condiciones de navegación, la seguridad marítima y las capacidades logísticas en la región. De igual forma, manifiesta su adhesión al Código Internacional para Buques que Operan en Aguas Polares y respalda el papel de la Organización Marítima en la elaboración de marcos regulatorios para la navegación en el Ártico. También, promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional para la gestión operativa de esas rutas marítimas.

Retos para el desarrollo económico

Ante este escenario, Panamá enfrenta el reto de fortalecer su modelo logístico dentro de un contexto internacional donde las rutas comerciales tienden a diversificarse. Históricamente, la principal ventaja del país ha sido su posición geográfica, pero los cambios en el comercio mundial sugieren la necesidad de complementar esta ventaja con una estrategia de diversificación logística; y un sector productivo que al menos logre abastecer de alimentos y energía abundante y barata al mercado interno (seguridad alimentaria y energética). Uno de los desafíos centrales consiste en consolidar una plataforma logística integrada que articule el Canal con la economía interna, con puertos, zonas logísticas y servicios asociados al comercio internacional. Esto permitiría reforzar el papel del país como centro regional de redistribución de mercancías, independientemente de los cambios en las rutas marítimas globales. Otro reto importante es la sostenibilidad de los recursos hídricos necesarios para la operación del Canal, especialmente frente a la variabilidad climática. Esto refuerza la necesidad de políticas orientadas a la planificación ambiental y a la resiliencia de la infraestructura estratégica. Al respecto, la pregunta que me formulo es: ¿Será necesario el embalse del río indio en el contexto del deshielo?

Cierre

A lo largo de su historia, la ruta de tránsito ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a las transformaciones del sistema económico mundial. Los momentos en que su importancia ha sido cuestionada han coincidido, como se ha señalado, con cambios estructurales en las dinámicas del comercio internacional o con nuevas configuraciones del poder global. En la actualidad, el posible desarrollo de rutas árticas debe entenderse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración de las infraestructuras estratégicas del comercio global, más que como una amenaza inmediata o absoluta. La experiencia histórica sugiere que las grandes rutas comerciales no desaparecen necesariamente, sino que tienden a integrarse en sistemas más complejos donde coexisten múltiples corredores que responden a diferentes necesidades logísticas. En este contexto, el principal desafío para Panamá no parece ser la desaparición de la relevancia del Canal, sino su capacidad de adaptación a un entorno internacional más competitivo, tecnológicamente dinámico y ambientalmente incierto. La historia misma de la ruta transístmica demuestra que su valor no ha dependido únicamente de la geografía; sino también de la capacidad de las instituciones que la administran para responder a los cambios del entorno internacional. En esta oportunidad será la primera vez que ocurra una variabilidad y se encuentre la ruta en manos panameñas. Desde esta perspectiva, el futuro del Canal probablemente estará menos determinado por la existencia de rutas alternativas que por la capacidad del país para fortalecer su papel como un nodo confiable, eficiente y estratégicamente relevante dentro de la arquitectura del comercio global. El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá

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