El censo de población en India, un desafío a la medida del país

En Maya Bazaar, las alcantarillas están al aire libre y sus habitantes deben recorrer varios cientos de metros para acceder a baños públicos, pero la mayoría de los hogares posee al menos un teléfono inteligente.Por primera vez, el censo se realiza con una aplicación móvil específica que, sin embargo, sufre fallos.Para Anandi A., en Bangalore, la aplicación, 'fácil de usar', permite 'introducir la información de un hogar en cinco a diez minutos'.Punith, que solo tiene un nombre y formó a agentes en esa misma ciudad, explica que en censos anteriores, especialmente el más reciente de 2011, se necesitaban 'meses' para estudiar y verificar los datos.'Ahora, en tres o cuatro horas sincronizo y (...) luego el supervisor aprueba y el censo queda terminado', detalla.Durante las sesiones de formación de los agentes del censo, a las que asistió la AFP en Bangalore, se les pidió 'saludar de manera cortés, identificarse, explicar el motivo de su visita y luego presentar un documento oficial de identidad'.También deben vestir adecuadamente, expresarse con calma e informar a las personas de que sus datos personales están protegidos por la ley del censo.En caso de negativa, deben proponer volver más tarde en lugar de insistir.