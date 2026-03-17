El cine panameño apunta a Cannes tras destacar en Málaga

Después del éxito conseguido en el Festival de Málaga (España), donde fue el país invitado, Panamá ampliará su presencia en otros festivales cinematográficos internacionales como el de Cannes (Francia) y Ventana Sur, celebrado en Río de la Plata (Uruguay), con el objetivo de continuar en la senda de proyección internacional de su cine. Así lo reveló la directora de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura (MiCultura), Sheila González, en una conversación con La Estrella de Panamá.

Esta es una de las principales novedades que se desprenden de la participación de Panamá en el Festival de Málaga, en el que se dieron cita tanto funcionarios como miembros de la industria cinematográfica nacional. Se trata de una labor de promoción del país y de su cine que no solo es impulsada por la Dirección de Cine de MiCultura, sino también por la Comisión Fílmica del Ministerio de Comercio e Industrias.

En la sección Latin American Focus, Panamá tuvo una destacada presencia con la proyección de tres largometrajes panameños realizados con el apoyo del Fondo Cine de MiCultura: ‘Espina’, del director Daniel Poler; ‘Papeles’, de Arturo Montenegro; y ‘Querido Trópico’, de la directora Ana Endara.

Por su parte, la sección MAFIZ del Festival de Málaga —dedicada a proyectos audiovisuales en desarrollo o en fases avanzadas de postproducción— contó con una fuerte presencia panameña en espacios como el Málaga Fund & Coproduction Event, con el proyecto de ficción ‘Menarquía’, de Jairo Ramos, y el documental ‘El legado de Reina’, de la directora Tatiana Salamín; este último obtuvo un premio para la creación de la música original de la película.

Asimismo, en la sección Work in Progress de MAFIZ Specials, el largometraje ‘La Residencia’, de la directora Mariel García Spooner, obtuvo tres premios que le permitirán finalizar la película, mientras que el documental ‘Cuscú’, de la directora Riseth Yangüez, fue otro de los proyectos galardonados. También participó la producción ‘Puro R.A.P.’, de Ángel Corro.

Además, se realizaron diversas proyecciones especiales en la sección ‘Special Screening’, dirigida a distribuidores y agentes de ventas internacionales, con películas panameñas como ‘Cautiverio’, del director Omar Calvo; ‘Chichero’, de Aron Bronley y Arturo Montenegro; ‘Indio Conejo’, de Annie Canavaggio y María Neyla Santa María; ‘Soñar el Jazz’ y ‘Sucedió en Enero’, de Luis Romero; y el documental ‘Belisario Porras: Arquitecto de una Nación’, producido por la Fundación Belisario Porras y dirigido por Alberto Serra.

Panamá también participó en Málaga Talent, donde estuvo representado por Ana Laura Samaniego, y en el WARMI Lab, con el proyecto documental ‘Ana Pascal’, de la directora Xochil Vergara, y el largometraje de ficción ‘Teratoma’, de Amine Ayoub.

Adicionalmente, se desarrollaron paneles y conversatorios orientados a posicionar a Panamá como un país aliado para producciones internacionales interesadas en filmar en su territorio, gracias a factores como la variedad de locaciones y su ubicación geográfica privilegiada. En palabras de González, la presencia de Panamá en este festival “les abrió las puertas a nuestros productores para generar contactos estratégicos y visibilizar sus producciones a nivel internacional, lo que contribuye a posicionar el cine panameño dentro de los circuitos iberoamericanos y ampliar sus posibilidades de acceder a mercados en todo el mundo”.

“Luego de más de una década de políticas públicas sostenidas, el país cuenta hoy con una generación de cineastas capaz de dialogar creativamente con el circuito internacional, con mayor producción y presencia en festivales. Las películas panameñas recientes evidencian un crecimiento notable en términos narrativos, estéticos y de proyección internacional”, explicó González a este diario.

La directora de la Dirección Nacional de Cine de MiCultura añadió que desde el ministerio se está impulsando la actualización del marco legal mediante una nueva Ley de Cine, orientada a fortalecer los incentivos, profesionalizar la industria y atraer coproducciones internacionales que potencien el desarrollo local.

Al ser consultada sobre la continuidad de las políticas públicas culturales relacionadas con el cine ante posibles cambios de administración, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, subrayó que estas deben trascender a los gobiernos y que, para ello, existen instrumentos como el Plan Nacional de Culturas y el Fondo Nacional de Culturas.