El Cuarto Soda lleva el legado de Soda Stereo a Musicalion

Ya falta poco para que la banda argentina El Cuarto Soda – la cual rinde tributo a la legendaria banda Soda Stereo conformada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio – lo dé todo en el escenario del Parque Omar como parte de una presentación realizada dentro del festival Musicalion denominada Sonido Local, en la que se darán cita en el Parque Omar tanto las bandas emergentes de la escena nacional como las que sentaron pauta en el género.

La historia de El Cuarto Soda – integrada por Brian Tolenti (vocalista), Gabriel Muscio (baterista), Gonzalo (tecladista y corista), y Diego Sánchez (bajista) – tiene lugar desde hace casi una década cuando sus integrantes se fueron conociendo en la capital Buenos Aires (Argentina). La pasión por hacer la música de su grupo favorito así como la de tocar su instrumento preferido hicieron que todo viniera por añadidura. Su éxito fue tal que algunos ven en ellos la viva imagen de lo que fue el apogeo de Soda Stereo en los años 1980 y 1990.

Conforme fueron versionando temas míticos de Soda Stereo como ‘Signos’, ‘Prófugos’, y ‘En la Ciudad de la Furia’, entre otros, su popularidad fue extendiéndose de su país natal, llevándolos a varios países de la región como Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay. Cansados del viaje de ida, pero emocionados por debutar en Panamá, el grupo se encuentra preparado para brindar su talento al público panameño que los verá hoy a partir de las 8:00 pm.

Su vocalista Brian Tolenti accedió a una entrevista a La Estrella de Panamá horas después de aterrizar en la Ciudad de Panamá y resumió en una entrevista sus ganas de hacer vibrar a los espectadores.

“Llevamos casi una década tocando en los escenarios y la verdad es que se pasan volando. La dinámica en el grupo es sencilla y fluida, y lo que más nos mueve son las ganas de viajar a otros lugares, además de tocar las canciones que amamos y, por supuesto, ser respetuosos y puristas ya que estamos conscientes que estamos haciendo un tributo que respeta lo que la gente ya sabe y tiene en sus oídos respecto a Soda Stereo. En este sentido, trabajamos mucho cómo tocamos los instrumentos así como las temáticas y las épocas. Eso es lo que nos distingue, recordando que Soda Stereo tiene mucha variedad para ofrecer”, destacó Tolenti.

El hecho de representar a una banda como Soda Stereo, la cual marcó un hito en el rock latinoamericano, supone para El Cuarto Soda una gran responsabilidad.

“Cada músico, cada integrante de Soda Stereo es muy importante a la hora de conformar a esta gran banda. Sobre todo, cuando se trata de Gustavo Cerati, quien era alguien virtuoso, apasionado de lo que hacía. Siempre tenía esa inquietud de ir siempre en busca de las últimas tendencias respecto a la música y la tecnología. Ni hablar de que era muy talentoso y lo hacía todo bien. Cantaba bien, tocaba bien la guitarra, componía bien y sabía transmitir lo que quería transmitir al público. Él es el ejemplo de que siempre hay que hacer las cosas con amor y con respeto”, dijo sobre Cerati.

Al ser consultado aún más sobre lo que más admira de un artista que también tuvo una carrera exitosa como solista con álbumes como ‘Siempre es hoy’ y ‘Fuerza Natural’, Tolenti admira su capacidad visionaria para construir su marca como artista desde la originalidad y la sinceridad.

Para los integrantes de El Cuarto Soda, su tarea no solo conlleva una parte musical sino teatral con elementos visuales como los instrumentos o el vestuario. De tal forma, que los espectadores se sitúen en momentos clave de Soda Stereo como su última gira ‘Me Verás Volver’, que los llevó a varios países de América Latina en 2017.

“Nosotros no buscamos que digan: ‘se quieren parecer a estos’. Hay un hilo muy fino entre el respeto y la imitación, que eso se lo dejamos a un programa de televisión al que algunos van para competir quién imita mejor. Es algo muy delicado, pero al mismo tiempo vemos como el público disfruta cuando tocamos solos en el teclado o en el bajo. Somos conscientes de que, al final del día, somos fanáticos igual que todos pero tenemos esa responsabilidad de dar lo mejor cuando tocamos sobre el escenario”, destacó el artista.

Es por ello que para El Cuarto Soda es imprescindible el contacto con el público, a pesar de la distancia – por más mínima que sea – que suele haber entre el espectador y el artista durante un espectáculo. Al momento en el que baja la persiana, los integrantes buscan saber cómo los espectadores sienten y recuerdan a Soda Stereo a través de ellos. “A mí me gusta esa sencillez de conversar con personas comunes y corrientes, como somos nosotros”, añadió el vocalista.

Fanático de Gustavo Cerati así como otros artistas y grupos de rock como Nirvana, Pink Floyd, Luis Alberto Spinetta y Soda Stereo, Tolenti nunca se imaginó que de mayor iba a formar parte de una banda que le rendiría tributo a otra que marcó la agenda en el rock latinoamericano. En la entrevista, el músico reconoce que ve varias veces al mes a la tía de Gustavo Cerati, Dora Cerati, quien le cuenta no solo cómo era musicalmente sino como ser humano.

“A través de esas interacciones, voy entendiendo la dimensión de una figura que dejó algo inmenso en el mundo, algo para el alma y el corazón”, expresó.