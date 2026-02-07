El discurso multimodal: propaganda minera en Panamá

Ante un rechazo social evidente que se dio en el 2023, la actividad minera fue cuestionada, en múltiples manifestaciones se promulgaba ¡No a la minería en Panamá! En la actualidad, se difunde un mensaje a favor de la minería en diversos medios con múltiples recursos multimodales. La cuestión que subyace es el propósito comunicativo: '¿qué objetivo establece?' '¿qué se manifiesta y qué no?' Desde el análisis del discurso multimodal se pretende obtener respuesta. La publicidad minera plantea un debate complejo sobre la economía, el medioambiente, el Estado, la justicia y la voluntad ciudadana. En los siguientes apartados se identifican los escenarios, los recursos comunicativos y las implicaciones de fondo de la propaganda minera. Las festividades culturales e inserción de la propaganda mineraEn las festividades culturales se expone la participación del ciudadano, las actividades se adscriben al imaginario social. Es común que confluyan conceptos como identidad, recreación, ciudadanía, bienestar, entre otros. Menciono las festividades que han servido para instalar el mensaje minero: Festividades patrióticas. En los desfiles, se resalta el nacionalismo, la tradición y la historia de Panamá. Los símbolos patrios se usan en cada actividad ya sea en eventos oficiales o en comunidades. Por costumbre, los colegios públicos, privados, instituciones y bandas musicales participan en las fiestas patrias de noviembre. Cada familiar intenta no perderse la presentación de su ser querido. Los anuncios incluyen sombreros, tambores, polleras, la flora y la fauna del país. Se aprovecha la ocasión de la festividad: el espacio, la historia y la memoria de Panamá. Siempre se rememoran los sucesos, las consecuencias y los logros del país (independencia, Soberanía). La celebración a la patria establece esto por tradición y compromiso cultural; sin embargo, la minería, no. Festividades religiosas. En la navidad, se resaltan la reflexión espiritual, la familia y la alegría. Cada una se produce desde el individuo y se comparte con otros (cena navideña). La publicidad minera captura la sonrisa de niños, de padres de familia; de trabajadores mineros con gorritos y accesorios navideños que se destacan en su ambiente; la entrega de regalos (felicidad). Por costumbre, se evoca la fe y la relación con Dios. El mensaje minero hace uso de esta dimensión espiritual.