El documental ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ llega a la Cineteca de Madrid

La historia del artista plástico panameño Julio Zachrisson, plasmada en el documental de Cine Animal <i>‘</i>El Brujo: Julio Zachrisson’, dirigido por Félix 'Trillo' Guardia y producido por Tomás Cortés, se proyectará en la Cineteca de Madrid (España) entre el 6 y el 8 de marzo.Las funciones serán las siguientes: Sala Azcona (viernes 6, 8:30 p. m.) y Sala Plató (sábado 7, 8:30 p. m. y domingo 8, 8:30 p. m.). En estas dos últimas funciones habrá un conversatorio posterior con los creadores del documental y con el escritor Marcos Giralt Torrente, uno de los sobrinos de Zachrisson.