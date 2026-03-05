El documental ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ llega a la Cineteca de Madrid

Las funciones serán las siguientes: Sala Azcona (viernes 6, 8:30 p. m.) y Sala Plató (sábado 7, 8:30 p. m. y domingo 8, 8:30 p. m.). En estas dos últimas funciones habrá un conversatorio posterior con los creadores del documental y con el escritor Marcos Giralt Torrente, uno de los sobrinos de Zachrisson.

La historia del artista plástico panameño Julio Zachrisson, plasmada en el documental de Cine Animal ‘ El Brujo: Julio Zachrisson’, dirigido por Félix “Trillo” Guardia y producido por Tomás Cortés, se proyectará en la Cineteca de Madrid (España) entre el 6 y el 8 de marzo.

¿Qué es ‘El Brujo: Julio Zachrisson?

El documental ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ es un fiel testimonio de la amistad que el equipo fílmico liderado por Trillo Guardia, Tomás Cortés y Carolina Borrero sostuvo con el artista. Como anfitriona fungió su simpática esposa, Marisé Torrente Malvido, quien los fue guiando por el apartamento de Madrid en el que vivían y por el estudio de trabajo de un creador que, hasta el final, mantuvo intactos su sentido de creatividad y curiosidad.

Así comenzaron a filmar lo que inicialmente se concebía como un trabajo animado para celebrar la obra de uno de los artistas más representativos de la plástica panameña y latinoamericana. Con el paso del tiempo, el proyecto se transformó en un documental que retrata, desde una perspectiva íntima, la vida de Julio Zachrisson, un artista que, aunque vivía fuera de Panamá, nunca dejó de llevar al país consigo.

El espectador es testigo de un viaje en el que Zachrisson funge como narrador y protagonista de su propia vida y obra. Un recorrido en el que lo acompaña un grupo de jóvenes panameños curiosos por conocer cómo fueron sus primeros años y cuáles fueron las influencias que marcaron la creación de obras que, por un lado, rozaban el absurdo y, por otro, imprimían un fuerte sentido social sobre la realidad de su país.

Otro aspecto que el documental de Cine Animal desarrolla en profundidad es el conjunto de ideales que Zachrisson transmitía en sus obras: desde una crítica feroz al relato oficial de la conquista española hasta la defensa de la soberanía panameña ante episodios históricos como la gesta de los mártires del 9 de enero de 1964 o la invasión estadounidense a Panamá en 1989.

Este viaje a través del tiempo y del proceso creativo de Zachrisson está acompañado por las composiciones musicales de Frédéric Filiatre, que obtuvieron el galardón a Mejor Banda Sonora Original en los premios IDA del cine documental, celebrados en Los Ángeles (Estados Unidos), un logro inédito para el cine documental panameño.

Filiatre, junto con el percusionista Omar Díaz y el contrabajista Carlos Quirós, creó un universo sonoro capaz de compaginar la melodía con la historia que el propio artista plástico Julio Zachrisson narra en la pantalla.