El francés como vínculo de entendimiento entre las naciones

El Mes de la Francofonía, evento anual que destaca la riqueza y diversidad de la lengua francesa y las culturas francófonas alrededor del mundo, se celebrará este 2026 con el apoyo de 13 embajadas francófonas en una programación que incluirá exposiciones de arte, proyecciones cinematográficas, eventos gastronómicos y la diversidad cultural. El anuncio se realizó en conferencia de prensa ofrecida en la Alianza Francesa de Panamá, con presencia de la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim y la embajadora de Canadá en Panamá Patricia Atkinson. El Mes de la Francofonía contará este año con la participación de las representaciones diplomáticas de Argentina, Bélgica, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza y la Unión Europea, así como la Delegación general de Canadá como país invitado este año. La Francofonía celebra no solo el idioma francés, sino también los valores de solidaridad, derechos humanos y democracia que comparten los países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). En Panamá, esta celebración se ha convertido en una tradición que fortalece los lazos culturales y promueve el intercambio entre naciones. “Nuestra lengua, el francés, es una lengua de diálogo, de defensa de los derechos humanos y de promoción de valores fundamentales como la paz, la democracia y el respeto a y la diversidad. Celebrar la francofonía es dar estos valores que nos unen, pero también está apostando por la educación, crear espacios de solidaridad entre los pueblos y fortalecer la comprensión mutua frente a los grandes desafíos de nuestro futuro común”, expresó la embajadora francesa. La diplomática destacó que hoy en día, más de 300 millones de personas hablan francés en cinco continentes; es la segunda lengua más aprendida del mundo, después del inglés, con cerca de 144 millones de estudiantes y la tercera lengua más utilizada en los negocios y la cuarta más presente en internet. “Hablar francés es una verdadera ventaja académica, profesional y cultural”, aseguró. De Amorim destacó algunos programas disponibles en Panamá como el de Asistente de lengua, con la oportunidad de integrarse en universidades y escuelas francesas para aprender el francés, así como becas con la Senacyt y certificaciones internacionales a través de la Alianza Francesa, donde además se ofrecen cursos de capacitación para profesores.

Con la Autoridad de Turismo, se lleva a cabo un programa de formación en francés destinado a guías turísticos para acompañar el posicionamiento de Panamá como un destino turístico sostenible y multilingüe. Estos esfuerzos se suman al trabajo de instituciones francesas como el Liceo Francés y la Alianza Francesa en las ciudades de Panamá y David. Pero más allá de promover una lengua, la francofonía invita a la cooperación y, sobre todo, al respeto a la diversidad cultural. “La francofonía también es un espacio de valores común, de valores que promueven la defensa de los derechos humanos, de la democracia, y la francofonía es también una manera de explicar cuán importante es la diversidad cultural”, afirma de Amorim. “No es solamente para promover el francés, pero para promover todas las lenguas. Somos todos iguales y cada uno tenemos que defender nuestra cultura. Francia lo hace con otros países interesados, pero otros países pueden hacerlo con su cultura”. La embajadora pone como ejemplo la presentación el año pasado de la traducción de “El Principito” en lengua dulegaya. “Es nuestra manera de promover la diversidad cultural. Es también una posibilidad de ofrecer una diversidad de lugares para aprender”, agrega, sobre la feria que presentará una variada oferta universitaria, parte del programa de actividades. “Tendremos propuestas de estudios universitarios en Francia y otros países con becas o sin becas;es una oportunidad para los panameños para estudiar en el extranjero y tener una apertura intelectual, para mirar otras formas de vivir y otras formas de pensar, de defender la democracia, de defender los derechos humanos”, recalcó.

Canadá, país invitado

“Para nosotros es una oportunidad de celebrar la lengua francesa, una de nuestras lenguas oficiales, también la cultura y la cooperación internacional. El francés es una parte fundamental de nuestra identidad como país, un país oficialmente bilingüe. Más de 8 millones de canadienses tienen el francés como su primera lengua oficial y más de 10 millones pueden comunicarse en francés”, explicó Patricia Atkinson, embajadora de Canadá en Panamá. “Nuestra la participación en la francofonía como organización se basa en valores compartidos como el pluralismo pacífico, la democracia, los derechos humanos. Son principios que hoy más que nunca debemos proteger y promover”, agregó. Canadá, como país invitado, presenta en la Alianza Francesa una exposición que reúne obras de dos artistas nacidos en Suiza, pero radicados en Canadá: Thomas Kneubühler y Marie-Jeanne Musiol. La exposición se denomina “Redes Invisibles: Infraestructuras de luz”. Thomas examina las infraestructuras tecnológicas que moldean la vida contemporánea desde torres de oficinas iluminadas y pistas de esquí, hasta antenas de telefonía y sitios militares remotos. Trabajando en un estilo documental sobrio, revela cómo la vigilancia, el uso de la energía y el acceso desigual se entrecruzan con los paisajes cotidianos. Marie-Jeanne Musiol centra su práctica en los campos luminosos que rodean el mundo natural. A través de técnicas experimentales, incluida la electromagnética, registra las huellas radiantes de plantas y otras formas orgánicas muchas veces sin el uso de una cámara. Estos fotogramas electrodinámicos y constelaciones difuminan los límites entre la materia y la luz, revelando procesos energéticos normalmente invisibles al ojo humano. Juntos, sus trabajos dialogan sobre lo humano y lo natural, lo tecnológico y lo orgánico. Nos invitan a detenernos, a observar y a comprender. “Esto es precisamente lo que ofrece la francofonía, un espacio para ver el mundo desde múltiples perspectivas, para cruzar miradas y descubrir puentes”, concluyó Atkinson.

Programa