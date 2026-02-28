El francés como vínculo de entendimiento entre las naciones

El Mes de la Francofonía, evento anual que destaca la riqueza y diversidad de la lengua francesa y las culturas francófonas alrededor del mundo, se celebrará este 2026 con el apoyo de 13 embajadas francófonas en una programación que incluirá exposiciones de arte, proyecciones cinematográficas, eventos gastronómicos y la diversidad cultural. El anuncio se realizó en conferencia de prensa ofrecida en la<b> Alianza Francesa de Panamá</b>, con presencia de la embajadora de Francia en Panamá,<b> Aude de Amorim</b> y la embajadora de Canadá en Panamá <b>Patricia Atkinson</b>.El Mes de la Francofonía contará este año con la participación de las representaciones diplomáticas de <b>Argentina, Bélgica, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza </b>y la<b> Unión Europea</b>, así como la Delegación general de <b>Canadá como país invitado este año</b>.La Francofonía celebra no solo el idioma francés, sino también los valores de solidaridad, derechos humanos y democracia que comparten los países miembros de la <b>Organización Internacional de la Francofonía (OIF)</b>. En Panamá, esta celebración se ha convertido en una tradición que fortalece los lazos culturales y promueve el intercambio entre naciones.<i>'Nuestra lengua, el francés, es una lengua de diálogo, de defensa de los derechos humanos y de promoción de valores fundamentales como la paz, la democracia y el respeto a y la diversidad. Celebrar la francofonía es dar estos valores que nos unen, pero también está apostando por la educación, crear espacios de solidaridad entre los pueblos y fortalecer la comprensión mutua frente a los grandes desafíos de nuestro futuro común'</i>, expresó la embajadora francesa.La diplomática destacó que hoy en día, más de <b>300 millones de personas hablan francés en cinco continentes</b>; <b>es la segunda lengua más aprendida del mundo, después del inglés</b>, con cerca de <b>144 millones de estudiantes</b> y la tercera lengua más utilizada en los negocios y la cuarta más presente en internet.<i> 'Hablar francés es una verdadera ventaja académica, profesional y cultural'</i>, aseguró.<b>De Amorim</b> destacó algunos programas disponibles en Panamá como el de <b>Asistente de lengua</b>, con la oportunidad de integrarse en universidades y escuelas francesas para aprender el francés, así como becas con la <b>Senacyt</b> y certificaciones internacionales a través de la <b>Alianza Francesa</b>, donde además se ofrecen cursos de capacitación para profesores.