El IFF Panamá reúne a expertos internacionales en su ‘Día de Industria’ 2026

La sección reflexiva del <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/iff-festival-internacional-de-cine-de-panama">Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) </a>dará hoy el pistoletazo de salida a la décimocuarta edición de este encuentro, que reúne en un solo lugar a referentes del sector cinematográfico nacional e internacional. Lo hará a través del ‘Día de Industria 2026’, una jornada de actividades de alto nivel que se desarrollará en los salones Baby Torrijos y Roque Cordero, en la Ciudad de las Artes (Tocumen).