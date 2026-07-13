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Vida y cultura

El legado de Marie Claire González: liderazgo femenino, resiliencia y un llamado a hablar de salud mental

Marie Claire González fue reconocida por su trabajo en innovación, liderazgo femenino y transformación digital en Panamá.
Marie Claire González fue reconocida por su trabajo en innovación, liderazgo femenino y transformación digital en Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 13/07/2026 12:13
La empresaria y conferencista panameña falleció a los 39 años. Días antes había compartido reflexiones sobre violencia psicológica y bienestar emocional

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Panamá despertó este domingo con la noticia del fallecimiento de Marie Claire González, empresaria, escritora y conferencista reconocida por impulsar el liderazgo femenino, la innovación y el desarrollo empresarial. Tenía 39 años.

Las circunstancias de su muerte continúan siendo objeto de las investigaciones correspondientes y, hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento.

Sin embargo, su partida ha trascendido la conmoción propia de perder a una figura pública. También ha abierto una conversación sobre una realidad que ella misma decidió visibilizar durante las últimas semanas: las consecuencias de la violencia psicológica y la importancia de atender la salud mental.

”Hay golpes que no se ven”

Días antes de su fallecimiento, González publicó en sus redes sociales una serie de reflexiones en las que relató el profundo desgaste emocional que, según expresó, experimentó tras una relación marcada por el maltrato psicológico. En esos mensajes invitó a otras personas que atravesaran situaciones similares a buscar ayuda y apoyarse en sus seres queridos.

Sus publicaciones generaron una amplia conversación en redes sociales sobre un tipo de violencia que, aunque no deja heridas físicas, puede tener profundas consecuencias en el bienestar emocional.

Especialistas han advertido durante años que la violencia psicológica puede manifestarse mediante humillaciones, manipulación, aislamiento, descalificaciones constantes, control y otras conductas que deterioran progresivamente la autoestima y la salud mental de quienes la padecen.

Una mujer que abrió camino

Más allá de sus últimos mensajes, Marie Claire González construyó una trayectoria que la convirtió en una de las voces más influyentes del emprendimiento femenino en Panamá.

Fue fundadora de Executive Lab, escuela especializada en liderazgo y desarrollo de marca personal, y directora ejecutiva de Xplor Digital Experience, desde donde lideró proyectos de innovación tecnológica, entre ellos el primer sistema de autogestión con biometría avalado por el Tribunal Electoral.

Su trabajo le valió ser incluida por Forbes entre las mujeres más influyentes de Centroamérica y participar en iniciativas orientadas a incrementar la participación femenina en espacios de liderazgo y toma de decisiones.

La salud mental también necesita atención

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que recordaron no solo su faceta como empresaria, sino también la manera en que hablaba abiertamente sobre salud mental, resiliencia y bienestar emocional.

Su historia ha vuelto a poner sobre la mesa una conversación que especialistas consideran urgente: la necesidad de reconocer las señales del sufrimiento emocional, eliminar los estigmas que aún rodean la salud mental y fortalecer las redes de apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles.

Porque, como han señalado diversos profesionales de la salud, las heridas emocionales no siempre son visibles, pero también requieren escucha, acompañamiento y atención oportuna.

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