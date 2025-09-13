El legado de Ricardo Miró

Nimia Herrera Guillén, doctora en Humanidades y Ciencias Sociales con énfasis en Literatura Hispanoamericana, nos recuerda que el movimiento literario modernista 'se caracterizó por su esteticismo influido por el parnasianismo y el simbolismo francés. La musicalidad, el cosmopolitismo, el amor, el intimismo, la mirada hacia la naturaleza, la renovación métrica, el lenguaje culto y refinado, la belleza de los cisnes, ese exotismo que deslumbra, a través de las imágenes que proyecta. Estos elementos lo encontramos en Ricardo Miró, quien es uno de los representantes de este periodo, a pesar de que ya estaba en sus últimos momentos'.Para la profesora Nimia Herrera, miembro de la Academia Panameña de la Lengua, 'la presencia del romanticismo, del intimismo becqueriano, así como la esencia del modernismo se palpan en la obra de Ricardo Miró, tanto en la lírica como en prosa, traspasa fronteras y se siente en Hispanoamérica'.