Bono para jubilados y menor consumo de cerveza golpean empleo en Cervecería Nacional

La Cervecería Nacional (CN), subsidiaria de Anheuser-Busch InBev, informó este sábado 1 de noviembre sobre la desvinculación de más de 260 trabajadores en diversas zonas del país, en cumplimiento con las leyes laborales panameñas.

En un comunicado, la empresa con 116 años de operación explicó que la medida responde a un contexto de disminución de ventas en la industria cervecera y al incremento de impuestos aplicados al sector.

“En un contexto de caída de ventas y aumento de impuestos, Cervecería Nacional se ve obligada a redimensionar su operación para adaptarse a esta realidad. Esta decisión busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa”, indicó la compañía, agregando que los despidos se realizaron respetando todos los derechos laborales.

La empresa precisó que la medida no afectará la cadena de producción ni la distribución de sus productos, e insistió en su compromiso con el país, manteniendo más de 1,000 empleos activos y aportando al desarrollo económico mediante programas de responsabilidad social.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que los trabajadores que no hayan firmado el mutuo acuerdo podrán acudir el próximo día hábil a la institución para presentar denuncias, quejas o solicitar el cálculo de sus prestaciones.

Se conoció que unos 100 empleados de la región de Azuero serán absorbidos por una empresa distribuidora de licores con operaciones en la provincia de Herrera.

No obstante, otros grupos han manifestado su inconformidad y rechazo a través de las redes sociales algunos alegando que los convocaron el sábado para un seminario cuando se trato de n despido masivo.