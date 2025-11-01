Bono para jubilados y menor consumo de cerveza golpean empleo en Cervecería Nacional

La <b>Cervecería Nacional (CN)</b>, subsidiaria de <b>Anheuser-Busch InBev</b>, informó este sábado 1 de noviembre sobre la <b>desvinculación de más de 260 trabajadores</b> en diversas zonas del país, en cumplimiento con las leyes laborales panameñas.En un comunicado, la empresa con <b>116 años de operación</b> explicó que la medida responde a un <b>contexto de disminución de ventas en la industria cervecera</b> y al <b>incremento de impuestos</b> aplicados al sector.<i>'En un contexto de caída de ventas y aumento de impuestos, Cervecería Nacional se ve obligada a redimensionar su operación para adaptarse a esta realidad. Esta decisión busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa'</i>, indicó la compañía, agregando que los despidos se realizaron respetando todos los derechos laborales.La empresa precisó que la medida <b>no afectará la cadena de producción ni la distribución</b> de sus productos, e insistió en su compromiso con el país, manteniendo <b>más de 1,000 empleos activos</b> y aportando al desarrollo económico mediante programas de responsabilidad social.Por su parte, el <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</b> informó que los trabajadores que no hayan firmado el mutuo acuerdo podrán acudir el próximo día hábil a la institución para <b>presentar denuncias, quejas o solicitar el cálculo de sus prestaciones</b>.Se conoció que unos <b>100 empleados de la región de Azuero</b> serán absorbidos por una <b>empresa distribuidora de licores</b> con operaciones en la provincia de Herrera.No obstante, otros grupos han <b>manifestado su inconformidad y rechazo a través de las redes sociales</b> algunos alegando que los convocaron el sábado para un seminario cuando se trato de n despido masivo.