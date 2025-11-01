  1. Inicio
Nacional

Trágico accidente en hotel de Paitilla: menor de 16 años muere al caer desde el piso 27

Las autoridades verificaron las cámaras de vigilancia y corroboraron la hora en que ocurrió el hecho. Ilustrativa | La Estrella de Panamá
Por
Abdiel Quintero
  • 01/11/2025 19:28
Un lamentable suceso ocurrió en un hotel ubicado en el área de Paitilla, donde una adolescente de 16 años, proveniente de Bahamas y participante en una convención internacional de robótica, perdió la vida tras caer desde el piso 27 hasta el 12, en el área social cercana a la piscina.

Fuentes oficiales confirmaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 6:05 a.m. de este sábado 1 de noviembre.

Además, se conoció que la información fue corroborada mediante las cámaras de vigilancia del lugar.

La joven compartía habitación con dos compañeras durante su estadía.

Se informó que los padres de la menor también se encontraban en Panamá en el momento del accidente.

Esta convención reunió a representantes de más de 190 países en una competencia global de robótica.

