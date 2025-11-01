Aduanas retiene otro cargamento de cebolla irregular en Chiriquí

Tras recibir una denuncia ciudadana, funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la <b><a href="/tag/-/meta/ana-autoridad-nacional-de-aduanas">Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)</a></b> realizaron un operativo en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, que culminó con el decomiso de <b>100 quintales de cebolla de presunto contrabando</b>. Se trató del segundo decomiso de la semana en curso, ya que el jueves en Gubalá, también en <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui">Chiriquí</a></b>, habían <b>retención de aproximadamente 70 quintales de cebolla morada</b> por presunto contrabando.Durante el procedimiento de allanamiento efectuado en una vivienda, el personal de la DPFA solicitó a los residentes la documentación que acreditara el ingreso legal del cargamento al territorio nacional; sin embargo, esta no fue presentada.De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que el producto es <b>de origen costarricense</b> y habría ingresado al país por el sector fronterizo de <b>Río Sereno, en el distrito de Renacimiento</b>, para luego ser trasladado por el corregimiento de <b>Volcán, en Tierras Altas</b>, con el objetivo de introducirlo al mercado nacional.El cargamento y el vehículo utilizado para su transporte fueron trasladados a la sede de la ANA, donde permanecen bajo custodia para los respectivos análisis. Además, la DPFA entregó una <b>citación al propietario de la residencia</b> como parte del proceso de investigación.El jueves, La ANA reiteró su compromiso de <b>reforzar los controles fronterizos y combatir el contrabando</b>, actividad que afecta tanto a la producción local como a la recaudación fiscal del país.