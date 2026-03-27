Federico Augusto Boyd López formó parte de la Junta Revolucionaria y fue escogido como uno de los triunviros del Gobierno Provisional, que gobernó a Panamá del 4 de noviembre de 1903 hasta el 20 de febrero de 1904; momentos estos en que nadie quería figurar en esos cargos de tan alta responsabilidad, visibilidad y peligrosidad, pues de fracasar el intento independentista, serían los primeros en perder no solo su libertad y bienes, sino la vida misma.Luego, fue enviado a Washington en compañía de Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena y Pablo Arosemena para supervisar las negociaciones del tratado del Canal entre Bunau Varilla y Hay, pero como es sabido, al llegar ya todo estaba consumado, en contra de la naciente República.Boyd en 1906 fue elegido diputado por las provincias de Bocas del Toro y Colón; posteriormente, en 1910, en calidad de segundo designado del presidente José Domingo De Obaldía ocupó la presidencia del 1 al 5 de octubre. En estos días únicamente logró conformar el gabinete que gobernaría con Arosemena. Posteriormente, a principios de 1912, fue llamado a ejercer nuevamente la presidencia pero se negó a hacerlo por no estar de acuerdo con las intenciones de Arosemena de ser candidato y continuar en el cargo más allá de su periodo.Fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario y ministro de Panamá en Alemania, Holanda y Bélgica; cónsul general y encargado de Negocios en las Repúblicas de Honduras y El Salvador.Contando con 73 años de edad, Federico Augusto Boyd López falleció en la ciudad de Nueva York, durante una misión diplomática, el 25 de mayo de 1924.1 El ingeniero Carlos Constantino Arosemena nació en la ciudad de Panamá el 29 de junio de 1869. Estudió en el Colegio de los Jesuitas y se graduó como Ingeniero Civil en Estados Unidos. Desempeñó los cargos de primer secretario de la Legación de Panamá en Washington; ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Estados Unidos y secretario de Fomento y Obras Públicas. Murió en Nueva York el 11 de julio de 1946.2 'Archibald Boyd tuvo varios hijos naturales a mediados del siglo XIX con la joven López, chepana, más bien cuenta de su progenie, la familia López Anzoátegui, de donde vienen los Valdés López, familia del presidente Ramón Maximiliano Valdés, que también emigraron a Penonomé y de donde surgen los Pezet López y los Guardia Vega-López, estas familias forman parte del patriarcado de la ciudad de Panamá del siglo XVIII, rama en ese poblado, centro de grandes haciendas de capitalinos'. Información proporcionada por el historiador doctor Omar Jaén Suárez, el día 17 de noviembre de 2010.