Cuando se escogieron los tres designados para el segundo bienio del periodo presidencial de José Domingo De Obaldía fueron favorecidos en el siguiente orden: Pablo Arosemena Alba, Federico Augusto Boyd y Rodolfo Chiari Robles, primer, segundo y tercer designado, respectivamente. Al doctor Pablo Arosemena lo había propuesto para el cargo el prócer Carlos Constantino Arosemena1, quien había sido miembro de la Junta Revolucionaria. Pablo Arosemena en ese momento se encontraba en Chile, ocupando el cargo de embajador de Panamá, por lo que los primeros días de octubre de 1910, mientras retornaba a Panamá para asumir la presidencia, ocupó el cargo durante cuatro días solamente; Federico Augusto Boyd López, quien había sido escogido segundo designado para el segundo bienio, como ya se dijo. Federico Augusto Boyd López nació el 24 de septiembre de 1851, de la unión entre el ciudadano norteamericano, que trabajaba para la editora Star & Herald, Archibald Bordman Boyd y María Eduviges López2, oriunda de Chepo. Estudió leyes y se hizo abogado, pero interesado en el comercio, también se dedicó al mismo, en donde tuvo buenos éxitos, lo que lo convirtió en un ciudadano muy reconocido y económicamente pudiente y le permitió ingresar al terreno político y ocupar importantes cargos, como el de concejal del Municipio de Panamá en el año 1888.

Nacionalista

Como buen istmeño en todo momento planteó sin desmedro su deseo de que Panamá fuese independiente de Colombia, sin importarle las consecuencias sociales y profesionales que el patriotismo panameño demostrado le acarreara en su persona, por parte de las autoridades centralistas. Se hizo miembro del liberalismo y tuvo una importante participación en la gesta independentista. Se encargó de lograr, ante las autoridades bogotanas, la prórroga de la concesión a favor de la Compagnie Nouvelle du Canal du Panama, hecho que favoreció la posterior compra, por parte de Estados Unidos, de dicha concesión por valor de 40 millones de dólares. En los momentos en que en Colón, el coronel Eliseo Torres amenazaba con quemar la ciudad y provocar un fútil derramamiento de sangre por su confrontación con los marines del buque de guerra Nashville y los civiles panameños y norteamericanos que defendían la ciudad, Boyd, en Panamá, se presentó ante el general Tovar, a quien habían apresado y se negaba a ordenar el retiro de las fuerzas del Batallón Tiradores de la ciudad atlántica, para convencerle que diera la orden de retirada a Torres y que depusiera su actitud y regresara a Barranquilla. Su espíritu de conciliación, consenso y negociación y el hecho de haber conocido previamente al “generalísimo de los ejércitos colombianos”, le sirvió para acercarse a él en tan especial momento y así insistir en su intención de que el movimiento rebelde se llevara en la mayor tranquilidad posible y sin muertes; pero, a pesar de todo su esfuerzo, Torres continuó negándose por un tiempo hasta que finalmente cedió.

Liberal consumado

Federico Augusto Boyd López formó parte de la Junta Revolucionaria y fue escogido como uno de los triunviros del Gobierno Provisional, que gobernó a Panamá del 4 de noviembre de 1903 hasta el 20 de febrero de 1904; momentos estos en que nadie quería figurar en esos cargos de tan alta responsabilidad, visibilidad y peligrosidad, pues de fracasar el intento independentista, serían los primeros en perder no solo su libertad y bienes, sino la vida misma. Luego, fue enviado a Washington en compañía de Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena y Pablo Arosemena para supervisar las negociaciones del tratado del Canal entre Bunau Varilla y Hay, pero como es sabido, al llegar ya todo estaba consumado, en contra de la naciente República. Boyd en 1906 fue elegido diputado por las provincias de Bocas del Toro y Colón; posteriormente, en 1910, en calidad de segundo designado del presidente José Domingo De Obaldía ocupó la presidencia del 1 al 5 de octubre. En estos días únicamente logró conformar el gabinete que gobernaría con Arosemena. Posteriormente, a principios de 1912, fue llamado a ejercer nuevamente la presidencia pero se negó a hacerlo por no estar de acuerdo con las intenciones de Arosemena de ser candidato y continuar en el cargo más allá de su periodo. Fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario y ministro de Panamá en Alemania, Holanda y Bélgica; cónsul general y encargado de Negocios en las Repúblicas de Honduras y El Salvador. Contando con 73 años de edad, Federico Augusto Boyd López falleció en la ciudad de Nueva York, durante una misión diplomática, el 25 de mayo de 1924. 1 El ingeniero Carlos Constantino Arosemena nació en la ciudad de Panamá el 29 de junio de 1869. Estudió en el Colegio de los Jesuitas y se graduó como Ingeniero Civil en Estados Unidos. Desempeñó los cargos de primer secretario de la Legación de Panamá en Washington; ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Estados Unidos y secretario de Fomento y Obras Públicas. Murió en Nueva York el 11 de julio de 1946. 2 “Archibald Boyd tuvo varios hijos naturales a mediados del siglo XIX con la joven López, chepana, más bien cuenta de su progenie, la familia López Anzoátegui, de donde vienen los Valdés López, familia del presidente Ramón Maximiliano Valdés, que también emigraron a Penonomé y de donde surgen los Pezet López y los Guardia Vega-López, estas familias forman parte del patriarcado de la ciudad de Panamá del siglo XVIII, rama en ese poblado, centro de grandes haciendas de capitalinos”. Información proporcionada por el historiador doctor Omar Jaén Suárez, el día 17 de noviembre de 2010.

Ricardo Arias Calderón Exvicepresidente de Panamá (Sobre Federico Boyd) Se hizo miembro del liberalismo y tuvo una importante participación en la gesta independentista. Se encargó de lograr la prórroga de la concesión a favor de la Compagnie Nouvelle du Canal du Panama, hecho que favoreció la posterior compra, por parte de Estados Unidos, de dicha concesión por valor de 40 millones de dólares”,

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