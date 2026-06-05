El liberalismo rumbo hacia su fragmentación total (Cuarta parte)

Al verse sin un fuerte contendor político, los liberales comienzan a formar grupos, sectorizando sus posiciones. En lugar de unirse, prefirieron tomar caminos distintos, acentuando el caudillismo.Las pugnas del Partido Liberal, en los años que nos ocupan, son producto de rivalidades por puestos de gobierno y, además por el hecho de que muchos dirigentes conservadores contemporizaban en buena medida con los liberales, interviniendo con su participación en la actividad partidista liberal.De tal forma que el liberalismo panameño al verse sin un fuerte contendor en la arena política, en vez de mantenerse unido inicia un proceso de fragmentación interna por causa de personalidades, que atraen para sí sectores del partido, no en función del colectivo político y sus ideales, sino de su persona.Se acentúa de esta manera, un fenómeno, que aunque databa del siglo anterior, iba a marcar con firmeza las siguientes décadas de nuestro acontecer político: el caudillismo politiquero.Ejemplifica esta aseveración el nacimiento del Club Liberal Istmeño que, formado para impulsar la candidatura de Pablo Arosemena, acude a Washington D.C. a solicitar al presidente Taft, su apoyo y a desacreditar a Porras, apoyado por la Unión Patriótica.Los autores que se han ocupado de los partidos políticos en Panamá y que han estado más cerca de los hechos fueron: Ramón Maximiliano Valdés, quien escribió sobre el tema en 1911, en controversia con Ricardo Arias Feraud, Fernando Guardia en 1931, Diógenes de la Rosa en 1960 y Víctor Florencio Goytía en 1969.