El MAC extiende su horario este jueves con actividades alusivas a la ‘Noche de Brujas’

Con la vista puesta en la famosa festividad de la ‘Noche de Brujas’, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) extiende su horario el próximo jueves 30 de octubre con una serie de actividades que fusionan arte, cine y música.

La cartelera de actos comienza a las 6:00 pm con el juego de acertijos ‘Búsqueda del misterio’. Un recorrido nocturno con acertijos y secretos ocultos detrás de las obras del museo, para experimentar el arte desde otra perspectiva. A esa misma hora, tendrá lugar hasta las 10:00 pm un ciclo cinematográfico de cortometrajes de terror bajo la curaduría del Panama Horror Festival.

El evento también tendrá como protagonistas a las mujeres cerveceras, quienes darán a conocer su técnica de trabajo - caracterizada por la creatividad y la ritualidad - a los asistentes.

El aspecto lúdico de este jueves del MAC estará representado en el taller familiar ‘Bestiario de criaturas fantásticas’. Una actividad en la que los participantes podrán crear seres imaginarios que serán compilados en un fanzine único.

Otras actividades destacadas son el laboratorio sonoro de DJ Kitana - con el que se busca habitar el museo desde una perspectiva sonora - y ‘Voces en la oscuridad’, un micrófono abierto en el que los presentes podrán contar sus historias de terror, ya sean reales o inventadas.

La entrada a este ‘Jueves del MAC’ es paga.