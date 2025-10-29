El MAC extiende su horario este jueves con actividades alusivas a la ‘Noche de Brujas’

Con la vista puesta en la famosa festividad de la ‘Noche de Brujas’, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) <b>extiende su horario el próximo jueves 30 de octubre</b> con una serie de actividades que fusionan arte, cine y música.La cartelera de actos comienza a las 6:00 pm con el <b>juego de acertijos ‘Búsqueda del misterio’. Un recorrido nocturno con acertijos y secretos ocultos detrás de las obras del museo, para experimentar el arte desde otra perspectiva.</b> A esa misma hora, tendrá lugar hasta las 10:00 pm <b>un ciclo cinematográfico de cortometrajes de terror bajo la curaduría del Panama Horror Festival.</b>El evento también tendrá como protagonistas a las mujeres cerveceras, quienes <b>darán a conocer su técnica de trabajo - caracterizada por la creatividad y la ritualidad - a los asistentes</b>.El aspecto lúdico de este jueves del MAC estará <b>representado en el taller familiar ‘Bestiario de criaturas fantásticas’</b>. Una actividad en la que los participantes podrán crear seres imaginarios que serán compilados en un<i> fanzine </i>único.Otras actividades destacadas son el laboratorio sonoro de DJ Kitana - con el que se busca habitar el museo desde una perspectiva sonora - y <b>‘Voces en la oscuridad’, un micrófono abierto en el que los presentes podrán contar sus historias de terror, ya sean reales o inventadas</b>.La entrada a este ‘Jueves del MAC’ es paga.