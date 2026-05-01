El MAC rescata el legado de ‘Trixie’ Briceño, pionera del surrealismo en el país

En lo estrictamente artístico, el visitante del MAC puede darse un viaje dentro de un universo caracterizado por las formas y los colores capaces de conformar un ámbito cuidadosamente ordenado, donde los objetos cotidianos, las formas abstractas y los fragmentos del cuerpo conviven dentro de un mismo sistema.El surrealismo, el cual está muy presente en su obra, no busca irrumpir de forma caótica. Al contrario. En esta ocasión, lo hace de forma silenciosa para acceder a las capas profundas de la experiencia humana, tal como lo indica el texto curatorial. De este modo, Briceño se pregunta a sí misma sobre varias cuestiones de la vida como el origen, el deseo, el tiempo, el dolor, el conocimiento que se representan con una mirada profunda que, a primera vista, puede parecer simple.La potencia latente de un huevo o la medición de la presencia a través de un vaso son los ejemplos que se pueden ver en varias de sus obras como ‘Almuerzo a los trece’ (1968).'A partir de la investigación, concluimos que el uso de objetos domésticos puede estar relacionado con el desarraigo que experimentó al mudarse constantemente. Es una forma de buscar estabilidad a través de lo cotidiano. También observamos la fragmentación del cuerpo, que podría interpretarse como una fragmentación de la identidad. Al vivir en tantos lugares durante su etapa formativa, es posible que esa construcción identitaria se vea reflejada en su obra. Por ejemplo, en piezas como ‘<i>El juego de la bola rosa’</i>, vemos cuerpos fragmentados: una pierna, una mano, partes que aparecen y desaparecen. Lo mismo ocurre en otras obras de la exposición. Además, hay elementos relacionados con la costura, como alfileres o utensilios domésticos. Por ejemplo, vemos un tomate con alfileres o una corona hecha con estos elementos en la obra ‘Reina de belleza’', explicó Choy.Así mismo, ‘Trixie’ tenía una mirada crítica sobre su entorno. '’Trixie’pertenecía a una clase burguesa, lo que implica una serie de expectativas sobre la imagen femenina: cómo debe verse una mujer, cómo debe comportarse', señaló Choy. En ese sentido, su obra cuestiona estos roles. ‘<i>Reina de belleza’</i>, por ejemplo, reúne muchas de estas reflexiones sobre la imagen femenina y las normas sociales.Para Choy, no hay duda: ‘Trixie’ Briceño fue una artista revolucionaria para su época. En entrevistas con personas que la conocieron, se destaca su capacidad crítica y su conciencia sobre lo que estaba haciendo en relación con otros artistas de su época. Era consciente de que su trabajo abordaba temas que no estaban siendo explorados en ese momento. Además, su obra sigue siendo muy vigente. Cualquiera que la vea hoy podría pensar que se trata de una artista contemporánea activa, cuando en realidad estaba produciendo estas piezas hace muchas décadas', concluyó.