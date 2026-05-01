El MAC rescata el legado de ‘Trixie’ Briceño, pionera del surrealismo en el país

Al ingresar por la puerta de entrada del Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá), el espectador tiene la oportunidad de adentrarse en una de las pioneras del arte surrealista en Panamá Beatrix ‘Trixie’ Briceño, quien reflejó en su obra artística una vida atravesada por los desplazamientos tempranos, la migración y la inestabilidad política las cuales confluyeron, de algún modo, en su desarrollo estético.

La muestra denominada ‘Trixie Briceño: Sistemas de lo maravilloso’ ofrece una mirada retrospectiva conformada por más de 50 pinturas provenientes de colecciones públicas y privadas las cuales - junto a una serie de materiales de archivo provenientes tanto del mismo museo como de distintas instituciones bibliográficas del país como la Biblioteca Nacional – ofrecen un panorama exhaustivo tanto de su producción artística como su concepción de la vida, la cual también consistía en el pensamiento crítico del contexto en el que vivía.

“No diría que la figura de ‘Trixie’ Briceño olvidada, porque su nombre aparece cuando se habla de los inicios del arte contemporáneo en Panamá. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas panameños, hay poca historiografía y documentación. También hay un factor importante: era una mujer, y históricamente las artistas han tenido menos visibilidad que sus pares hombres. Además, su obra estaba muy dispersa. No existe una fundación ni un archivo centralizado de su legado. Las piezas estaban en manos de coleccionistas privados y en el museo, lo que dificultó su estudio y difusión”, aseguró el curador jefe del MAC Juan Canela.

Por ello, se emprendió un proceso de investigación para comprender a fondo el legado de Briceño y saber aspectos de su vida de la mano de quienes más la conocían como el arquitecto Erik Wolfschoon – quien publicó un texto sobre Briceño – y una de sus más cercanas amigas, la artista contemporánea Coqui Calderón, fallecida en diciembre de 2025.

“La labor en este tipo de proyectos se vuelve casi especulativa, porque tenemos que tratar de imaginar cómo ella hubiese querido que se viera la exposición. Hay muy poco escrito sobre su vida, así que toca adentrarse en quién era a partir de su obra y de los pocos datos históricos que logramos recuperar”, añadió Jennifer Choy, curadora del MAC.

La muestra cuenta con la participación de la artista invitada Ix Shells quien con sus obras crea un diálogo con las de Briceño.