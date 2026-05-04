El modelo de Río resuena en Panamá tras multitudinario concierto de Shakira

El espectáculo – el cual también llevó como nombre el ‘Waka Waka Bana’, un juego de palabras entre el tema ‘Waka Waka’ y Copacabana – se desarrolló como una iniciativa conjunta entre las autoridades locales como la prefectura de Río de Janeiro y la empresa privada.De acuerdo a las cifras desveladas por la Prefectura de Río, la autoridad municipal colaboró en diversos frentes como la limpieza, la salud, la seguridad, la asistencia social y el control de tránsito, entre otros.Por ejemplo, la prefectura de Río a través de sus 2,000 trabajadores del aseo recogió 362 toneladas de residuos y limpió las calles con agua reutilizada mezclada con 2,000 litros de detergente y 500 litros de esencia de eucalipto. En lo que se refiere a la atención sanitaria, se dispusieron tres puestos médicos en la zona en los que 320 profesionales de la salud atendieron 400 casos. Otro aspecto, no menos importante, es el de la seguridad ciudadana. Para este evento se desplegaron a 400 agentes de policía y más de 1,800 guardias municipales quienes vigilaban la seguridad de los asistentes del evento. Además, teniendo en cuenta la integridad de los menores de edad, el personal de asistencia social de la prefectura de Río otorgó 527 pulseras de identificación distribuidas tanto a niños como a adolescentes. La ciudad de Río también fue objeto de controles de tránsito diseñados para idear una ruta que organice y mejore la circulación del público que acudió a la playa de Copacabana a ver en directo a la cantante colombiana.Para poner a la ciudad de Río de Janeiro en el ambiente previo al concierto, se realizó un evento conexo en el icónico Cristo Redentor, una imponente estatua de estilo Art Déco de 38 metros de altura situada en la cima del cerro del Corcovado, y que el pasado sábado 2 de mayo estaba iluminada con el tricolor azul, rojo y amarillo, los colores característicos de la bandera colombiana.Este escenario icónico de la ciudad carioca fue el lugar de una serie de actividades destinadas a promocionar a Colombia como país turístico, aprovechando la presencia de Shakira en Río de Janeiro y buscando consolidar a Barranquilla como destino ideal en una labor desarrollada en la ciudad tanto por el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y la agencia gubernamental de la rama ejecutiva del Gobierno colombiano a cargo de promover las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera a ese país.