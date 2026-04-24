El Niño, el agua y la sostenibilidad urbana

Durante los últimos meses la posibilidad de la ocurrencia de un evento de El Niño de intensidad moderada a severa ha obligado a los gobiernos a prepararse y desarrollar planes de contingencia. Para Panamá el fenómeno de el Niño es conocido desde 1982, cuando se tienen los primeros registros de sus impactos en la historia moderna.

Desde esa fecha, Panamá ha estado expuesta de forma recurrente a episodios de El Niño, con al menos 12 eventos cálidos identificados por la NOAA (agencia meteorológica de Estados Unidos), lo que confirma que se trata de un fenómeno frecuente dentro de los patrones climáticos del país

Los eventos de El Niño con los mayores impactos para Panamá se dieron en, 1982–1983 (muy fuerte), 1997–1998 (muy fuerte), 2014–2016 (muy fuerte), 2018–2019 (moderado) y 2023–2024 (débil). En términos generales los impactos más importantes sobre el país están relacionados con, la reducción de la disponibilidad y la sequía, que compromete la producción agropecuaria, el acceso a agua potable para la población, la generación de energía hidroeléctrica y la operación del Canal. Los eventos de 1982- 1983 y 1997- 1998 habían sido, -hasta el evento de 2014- 2016-, los eventos más traumáticos para la sociedad en su conjunto.

Los eventos de El Niño más severos de 1982- 1983 y 1997-1998, tuvieron 15 años de distancia entre ambos. A partir de 2014 esta realidad se ha modificado drásticamente, cuando se han dado tres eventos de El Niño catalogados con diversos niveles de severidad por la NOAA en intervalos de dos o tres años. Estos eventos han tenido un impacto considerable en la disponibilidad de agua y el estrés hídrico de los bosques y cuencas de Panamá.

Para tener una medida clara de su impacto, miremos lo ocurrido en la Cuenca del Canal durante estos tres eventos. En El Niño de 2014- 2016, se registró el período más seco que se haya registrado en esta cuenca desde 1914, con el lago Gatún llegando su nivel mínimo operativo histórico absoluto. Para el evento de El Niño 2018-2019, la ACP indica que cerró el 2019 como el quinto año más seco en 70 años de operación del Canal, con 20% por debajo del promedio histórico. Como consecuencia operativa, el Canal terminó imponiendo menos cupos de reserva.

Paradójicamente, el impacto más severo se dio, sin embargo, con El Niño catalogado por la NOAA como el más débil, el de 2023- 2024. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), señala en octubre de 2023 que el año había sido el más seco desde 1950, con 41% menos lluvia de la esperada, con una sequía que se extendió prácticamente hasta marzo de 2024.

Durante este período se dieron las mayores restricciones tanto en el calado como en el número de barcos que podrían utilizar el Canal, pasando de los entre 37 a 34 barcos diarios a 22 naves. La ocurrencia de este evento en el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, contribuyeron a la gravedad de la situación hídrica. El posible evento de 2026 pareciera repetir su ocurrencia durante los mismos meses que el de 2023-2024.