El rey emérito español Juan Carlos I defiende su trayectoria al recibir un premio en Francia

Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica a Franco, quien gobernó España de forma dictatorial tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).El anuncio del premio esta semana desató cierta polémica en España. Ante tal revuelo, la asociación organizadora insistió en el valor testimonial del libro.'Es un libro que relata una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el retorno de la democracia' en España, explicó a AFP Luce Perrot, fundadora de Lire la Société, días antes de la entrega del galardón.'Este testimonio es fundamental para la historia política de Europa y de España', añade, insistiendo en que el jurado, formado por una veintena de periodistas y editorialistas de los principales medios franceses, 'juzga un libro' y no una persona.Juan Carlos de Borbón, nombrado por Franco como su sucesor, fue una figura clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.Dos años después, atrapado en una serie de escándalos, abdicó en favor de su hijo Felipe.En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en Galicia.El debate sobre su regreso a España se avivó recientemente, cuando el gobierno del socialista Pedro Sánchez desclasificó documentos del intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981.Los documentos confirman el papel protagónico de Juan Carlos en el fracaso de los golpistas, a quienes paró los pies con un discurso televisado en el que afirmó que no podía 'tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático' entonces en curso.