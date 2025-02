¿El transporte público panameño es ineficiente?

El transporte público en la ciudad de Panamá sigue siendo un tema de preocupación. Usuarios, estudios y autoridades coinciden en que la falta de puntualidad y el hacinamiento son obstáculos diarios para miles de ciudadanos.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha registrado, en años anteriores, que el promedio de espera para los usuarios durante las horas pico puede superar los 30 minutos, lo cual excede significativamente las programaciones establecidas. Este dato es corroborado por observaciones de campo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en 2024.

La Asociación Panameña de Usuarios de Transporte Público (Aputp) ha documentado que, en promedio, los buses operan con una capacidad que supera en un 40% los límites recomendados para el confort de los pasajeros, según un estudio realizado en colaboración con la Universidad de Panamá en el segundo semestre de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informa que la población de la Ciudad de Panamá ha crecido un 15% en la última década, lo cual ha incrementado la demanda de transporte público sin una correspondiente expansión de la infraestructura. Mientras tanto el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha anunciado que en los últimos dos años se han incorporado 200 nuevos buses al sistema. La Defensoría del Pueblo de Panamá, en su informe anual de 2024, menciona que el 70% de las quejas recibidas respecto al transporte público se relacionan con la falta de puntualidad y el hacinamiento.

Aracely Aguilar, una trabajadora panameña que utiliza el transporte público diariamente, expresó su frustración: “A veces tengo que esperar más de 40 minutos por un bus. No importa cuántos buses pasen, siempre están llenos o ya no me dejan subir. Esto me hace perder tiempo y llegar tarde al trabajo constantemente. Es agotador”.

Ricardo Aguilar, otro usuario frecuente del sistema de transporte, señaló el problema del hacinamiento en los buses: “Es muy difícil viajar en las horas pico. El bus siempre está lleno, a veces ni puedo subir o, si lo hago, es un apretujón incómodo. No hay espacio para nada. Es una experiencia muy desagradable”.

Los problemas de puntualidad y espacio en el transporte público de Panamá no solo afectan la vida diaria de miles de personas, sino que también subrayan la necesidad de una reforma integral del sistema.

Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar la situación, los testimonios de usuarios y los datos oficiales indican que aún queda mucho por hacer para que el transporte público en la ciudad sea eficiente y cómodo para todos los ciudadanos.