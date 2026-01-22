El universo abstracto de Travis Taliaferro

Con el propósito de usar el arte como su medio de expresión para reflejar su punto de vista sobre las situaciones que nos rodean, el artista contemporáneo-abstracto Travis Taliaferro realiza sus obras para reflejar aspectos tan señalados como lo que quieren indicar los versículos de la Biblia, y los impactos de la barrera del sonido, entre otros aspectos que regularmente pasan inadvertidos en la vida diaria.

Repartiéndose la vida entre las facetas de artista y diplomático, Taliaferro trabaja actualmente en la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York mientras que, en los fines de semana y en los ratos libres, él da rienda suelta a una de las pasiones que más lo llena: la pintura. El resultado de eso se verá hoy cuando Taliaferro exponga las obras de su más reciente serie artística ‘Frecuencias’ en el Julián Rooftop Restaurant (Bella Vista) a partir de las 5:00 pm en una actividad que estará abierta al público.

Con ‘Frecuencias’, Taliaferro propone un recorrido con la escucha profunda como elemento central de la creación artística. Bajo esa misma premisa, el artista contemporáneo colecciona y graba sonidos de la naturaleza, música, poesía y textos sagrados y, a partir de las grabaciones que realiza, interpreta vibraciones y ritmos en un formato bidimensional que da vida a sus pinturas. Teniendo esto en mente, Taliaferro se concibe a sí mismo “como un traductor de lo invisible” en los campos visuales, en los que refleja destellos de color.

“Me venían palabras directamente a la mente y de repente eso tomaba forma en poesías, se fundía con los sonidos de la naturaleza como las aves que cantan en las mañanas, los ríos fluyendo, las cascadas.... Después me inspiré de composiciones más elaboradas como las sinfonías musicales interpretadas mediante el piano y el violín. Ahora estoy leyendo diferentes versículos de la Biblia y, lo que busco básicamente, es poder transmitir lo invisible, hacerlo visible y reflejarlo en dos dimensiones”, adelantó el artista al ser consultado por su proceso creativo.

En promedio, Taliaferro se demora una semana realizando cada una de sus obras artísticas, tomando en cuenta que la calidad técnica es una cuestión que requiere mucha dedicación. Sobre todo, cuando se trata de especificar la textura sobre el lienzo para que la frecuencia se refleje fielmente para el espectador.

Con una formación artística totalmente empírica mediante la experimentación, el artista empezó su andadura en el ámbito artístico en el año 2019 con “un cierto grado de creatividad” tal como lo describe en su relato con La Estrella de Panamá. Es a partir de ese momento que crea obras de todo tipo, desde el paisajismo hasta lo abstracto pasando por las obras al óleo y los retratos.

“Hice más de 200 obras dentro de ese proceso de experimentación, hasta que después comencé a hacer obras con otro significado y en series tales como la que yo denominé ‘David y Goliat’, la cual busca escenificar la representación de uno mismo dominando sus propios miedos y estando en sus cinco sentidos para ser digno de liderar tanto una familia, una comunidad o toda una nación”, resumió el artista.

Otra serie artística que realizó Taliaferro fue ‘Destellos de luz’, que contemplaba los distintos fondos que ofrecía la naturaleza pero tirando del abstracto.

La idea de realizar la serie ‘Frecuencias’ le surgió al poner en marcha un proyecto que implementó su empresa familiar para dar energía a una de las comunidades humildes que hacen vida en Boquete (provincia de Chiriquí). A partir de entonces, le surge una revelación.

“Es en ese momento cuando miro fijamente la rueda y pensé: ‘ah, voy a unir corrientes para hacer la energía que necesitamos’. Luego me iba caminando y pensé: ‘espérate, no solamente estamos hablando de corrientes de agua y energía eléctrica. Sino que uno es la corriente, yo soy la corriente, y cuando se unen las corrientes, logramos generar la energía que necesitamos para hacer que las cosas sucedan ya sea construir puentes, edificar edificios, crear nuevas tecnologías... y eso me pareció tan sencillo pero significativo a la vez que decidí inmortalizar esta idea en un canvas”, rememoró Taliaferro.

Para el artista, el poder ver un canvas en blanco y plasmar en él algo que le de mucha satisfacción, es lo que le sacia su sed de crear. Una dinámica en la que una cosa lleva a la otra, y en la que se centra su arte que se deja ver no solo en Panamá sino en otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Es en este sentido que celebra el evento de hoy, el cual coincide con el día de su cumpleaños y en el que también presentará por primera vez su otra serie artística ‘Arte que viste’, siendo esta una colección ilimitada de pashminas inspiradas en sus obras que, a su vez, son curadas por Thalía Velásquez, y confeccionadas en Colombia con materiales reciclados certificados, permitiendo que el arte de Taliaferro se transforme en un gesto íntimo, siendo esta una obra que se lleva sobre la piel, con propósito y sensibilidad.

El acto de hoy también tendrá un componente benéfico ya que las ganancias de la obra seleccionada de la exhibición serán destinadas a beneficio de tres fundaciones: la Fundación de Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), la Fundación Abou Saad Shriners (la cual asiste a los niños y niñas con problemas de ortopedia y quemaduras), y la Fundación Hope (que lucha contra la violencia doméstica).