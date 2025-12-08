El universo de Jorge López Morrison, una fusión entre ‘ópera rock’ y montañismo

La música siempre ha sido una constante en la vida de Jorge López Morrison, quien reside en el corregimiento de Volcán, situado a las faldas del Volcán Barú (Chiriquí). A la par del montañismo, la pasión de Morrison está en la composición de melodías y canciones que – con el estilo de ‘ópera rock’ de fondo – plasma sus pensamientos y sentimientos sobre las distintas situaciones que ocurren en la vida cotidiana.

“Recuerdo que desde niño mis amigos y yo llevábamos guitarras y tocábamos en lugares llenos de naturaleza, ya sea por el Volcán Barú o el Parque Internacional La Amistad. Esa mezcla de la música con la montaña siempre estuvo presente”, rememoró en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Esa pasión por la música – que le fue inculcada por su padre César López, compositor de artistas como Alfredo Escudero y Dorindo Cárdenas – ha ido evolucionando al paso de los años cuando Morrison descubre el rock a los 13 años de edad gracias a la influencia de su amigo Samuel Araúz. A los 15 es cuando consigue su propia guitarra. A los 19, se une a su primera banda La Cofradía, y más tarde formó parte de Los Panamaniacs, un grupo de rock integrado por residentes estadounidenses en su pueblo

Al principio, se dedicó a exponer su talento musical realizando ‘covers’ de canciones de diversas agrupaciones de música en inglés y en español. Sin embargo, siempre escribía sus propias canciones y no es hasta que cumple los 20 años de edad que graba algunos de los temas compuestos por él mismo. Algunos de sus primeros temas fueron ‘Ella’ y ‘Tan Amada’.

Morrison confiesa a este diario que después de la pandemia, tuvo la iniciativa de lanzar su primer álbum conocido como ‘Difusión Sonora’, con canciones como ‘Caja de Pandora’. Un álbum cuyas canciones contienen capítulos de transformación y superación personal.

Es así que en los años recientes, ha trabajado en varias canciones que hoy en día forman parte de su catálogo musical como ‘Todo Viaja en el Tiempo’, ‘Fuego en el Viento’, ‘La Reina del Saber’, ‘Te Llevo Aquí Adentro’, ‘Lo que Guarda la Luna’, y ‘La Chica del Piso 3’.

En referencia a su tema ‘La Reina del Saber’, Morrison confió que la dinámica con la que se realizó este tema musical fue muy satisfactoria. Dicha dinámica también implicó una estética original que se reflejó tanto en las fotografías que acompañan a la canción como al video musical, que se puede ver por YouTube.

“Fue una idea que nació de último minuto porque teníamos planeado algunas chicas que iban a aparecer en el video musical. Al final, decidimos que para abrir el compás para que muchas más pudieran participar, ya que varias de ellas estaban dispuestas a formar parte del proyecto. Básicamente, la portada es la fotografía de Adanys Valeska, una chica que refleja la esencia serena de la canción y que reflejaba una presencia sin esfuerzo además de una luz interior que no necesita adornos”, expresó.

La historia detrás de ‘La Reina del Saber’ viene del desamor producto de una ruptura amorosa que Morrison vivió un tiempo antes. “Yo pensaba tanto en ella, que cuando yo dormía de noche, pensé que le estaba tocando esta canción. Dentro de ese sueño, escuchaba la melodía y la letra, y cuando desperté me di cuenta que eran unos acordes con los que no había experimentado entonces. Acto seguido, lo grabé y lo hice público”, recordó.

Estas y otras canciones son un testimonio de las vivencias de Morrison por los altos y bajos que vivió en los últimos años. Para el artista, la música es un bálsamo para dejar atrás todo lo malo.

“Es la manera en la que yo, como músico y compositor, puedo transmitir mi filosofía y mis pensamientos. De esta forma, entregamos estas creaciones al público, para que todos aquellos que han tenido esas vivencias se puedan identificar con ellas. Es muy bonito como el arte y la música pueden hacer una diferencia en torno a eso. En el momento en el que creamos una canción, ellas nos pertenecen porque las creamos y hacemos que salgan adelante, pero una vez que las lanzamos al público, los temas que hacemos dejan de ser nuestros y las interpretaciones que se les den, ya eso es de otras personas, y ya no nos pertenecen a nosotros”, consideró Morrison.

De igual forma, el artista cree que los bosques y las junglas crean una armonía y una sinfonía natural que se puede apreciar fácilmente al caminar por los escenarios de la naturaleza. “Como nosotros también somos parte de la naturaleza, que va a asociada al espíritu y a la energía. Mezclamos los sonidos inéditos que realizamos con la guitarra, las letras que proyectamos con nuestra voz y pluma, con la naturaleza. Es una mezcla que fluye armoniosamente y orgánicamente”, destacó el cantante de ‘ópera rock’.

Una baza a favor de Morrison es la era actual, en la que existe una democratización de las plataformas en las que cualquier artista puede exponer su talento, a diferencia de otras épocas en las que se necesitaba estrictamente de un promotor para, por ejemplo, hacer llegar las canciones a las emisoras de radiom.

“Era una época más difícil. Ahora que se abrió la puerta para los artistas con nosotros gracias a plataformas como Spotify, el reto de los músicos ahora está en concentrarse para sacar la mejor música posible. Al final, el público se puede beneficiar de una buena canción en todas las ventanas que hay disponibles. Hagamos buena música con sentimiento y buen espíritu”, destacó.