El viaje de las dianas: de Francia al corazón de Panamá

Saltamos al siglo XX. Panamá se proclama territorio soberano y unas décadas después llega la explosión de las dianas de la mano de los colegios y su incursión en los desfiles patrios, con una guerra de fondo. Robles lo cuenta: En los primeros años de la República, en los desfiles de noviembre solo marchaban los estamentos oficiales vinculados con la seguridad, como la policía, bomberos o la Banda Republicana; fue así hasta que tuvimos un conflicto armado, la Guerra de Coto en 1921. Durante el suceso, el Colegio De La Salle decide constituirse en un batallón para combatir y defender el país si fuera necesario. Los estudiantes se entrenan y se convierten en una compañía de reserva, el Batallón Juana De Arco, en honor a la heroína francesa canonizada poco antes, en 1920. Y como el entrenamiento incluía música, necesaria para las ceremonias protocolares y para transmitir órdenes durante el combate, el batallón estudiantil formó una banda y se le permitió participar en los desfiles patrios, convirtiéndose en el primer colegio en hacerlo.A partir de allí, entre 1921 y 1922, otros colegios manifiestan su deseo de ser parte de los desfiles. Instituto Nacional, Colegio de Artes y Oficios, Instituto Panamericano, entre otros, van integrándose a las marchas de noviembre, en lo que fue el origen de los desfiles patrios con representación de las escuelas, tal y como los conocemos hoy. 'Por eso a las bandas escolares que desfilan en Panamá les llaman ‘batallones’, porque el primer colegio que lo hizo hace unos 100 años fue un batallón. De allí en adelante, la música militar se fortaleció en las escuelas, más estudiantes querían participar y se empieza a masificar esta cultura, la diana incluida, que entra en un espacio cívico que ahora involucra a muchas más personas que no solo disfrutan al escucharla, sino que la practican con fervor', argumenta Robles.Más adelante, a finales del siglo XX, el movimiento de bandas independientes, formado por personas que ya no están en los colegios, pero quieren seguir siendo parte de las conmemoraciones nacionales, logró incorporarse a los desfiles, trasladando la práctica de la diana a nuevos grupos sociales y comunidades, y creando una plataforma de cohesión social y comunicación cultural alrededor de la música.'Fue así como la diana se transformó en una manifestación propia de Panamá, a partir de una tradición militar que viene de mucho tiempo atrás y que cuando llega a nosotros la convertimos en algo diferente, en una expresión luminosa y llena de alegría, en algo aspiracional, que las personas esperan y celebran', resume el también docente y compositor.Todos los detalles de esta investigación serán publicados en 2026 en un artículo revisado y aprobado por la revista especializada en historia Memorias de Colombia.